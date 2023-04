Inter elimina Benfica com empate e vai enfrentar Milan nas semis da Champions

A- A+

A Inter de Milão garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões ao empatar em 3x3 com o Benfica, fazendo valer a vitória por 2x0 conseguida em Lisboa, e agora vai encarar seu arquirrival, o Milan.

pós o resultado do jogo de ida, tudo parecia decidido quando Nicolo Barella abriu o placar aos 14 minutos, aproveitando a primeira chance clara da partida.

O Benfica não se entregou e ditou o ritmo do jogo, chegando ao empate com uma cabeçada do norueguês Fredrik Aursnes antes do intervalo (37'), mas o time português em nenhum momento pareceu realmente acreditar na reviravolta, menos ainda quando Lautaro Martínez mandou para o fundo da rede um cruzamento de Federico Dimarco (66') 'matando' definitivamente o confronto.

Outro argentino, Joaquín Correa, deu o toque final à festa 'interista' no estádio Giuseppe Meazza, com um belo gol pouco depois de entrar em campo (78'), mas o Benfica se manteve firme e salvou sua honra ao conseguir o empate, com gols na reta final de Antonio Silva (86') e do croata Petar Musa (90+5').

Esta classificação às semifinais vai dar um pouco de fôlego a uma Inter que está em péssima fase na Serie A, onde perdeu cinco das últimas sete partidas disputadas, com apenas quatro pontos somados em 21 possíveis, e faltando oito rodadas para o final do campeonato, está fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

- Dois precedentes na Champions -

E também pode ser a última esperança de salvação para seu treinador, Simone Inzaghi, muito questionado após os maus resultados da temporada... pelo menos até enfrentar daqui a três semanas o Milan, que avançou às semifinais na terça-feira com o empate em 1x1 fora de casa contra o Napoli.

A Itália garante desta forma a volta a uma final da Liga dos Campeões, algo que não acontecia desde que a Juventus perdeu por 4x1 para o Real Madrid em 2017, mas não será a primeira vez que os dois gigantes da capital lombarda se cruzam na principal competição continental de clubes.

Já se enfrentaram nas semifinais da temporada 2002-2003 e o Milan venceu graças ao maior valor de gols no campo adversário (0-0 e 1-1), e o time 'rossonero' acabou conquistando a sexta de suas sete 'Orelhudas' na final contra outro time italiano, a Juventus, nos pênaltis.

Voltaram a se encontrar três temporadas depois (2004-2005), desta vez nas quartas de final. O resultado foi o mesmo: classificação para o Milan, que venceu os dois jogos (2x0 e 3x0), embora naquela ocasião o Barcelona tenha vencido os milanistas na final.

- 61 anos de maldição -

Já o Benfica recebe um balde de água fria em uma temporada que era perfeita até duas semanas atrás, em que parecia ter o título do campeonato português no bolso, com 10 pontos de vantagem sobre o Porto, e que na Europa tinha encantado na primeira fase, terminando em primeiro em um grupo que tinha Paris Saint-Germain e Juventus, e atropelando o Brugge nas oitavas de final (7–1 no placar agregado).

Mas em apenas quinze dias tudo parece ter ido por água abaixo depois de sofrer duas derrotas consecutivas no campeonato português, vendo a vantagem sobre o Porto cair para apenas quatro pontos, e ficando agora fora da Champions.

A equipe comandada por Roger Schmidt também fica sem a possibilidade de vingar o time que perdeu a final europeia de 1989-1990 para o Milan do técnico Arrigo Sachi por 1x0 com um gol do holandês Frank Rijkaard.

Aquela foi a última vez em que o Benfica ficou entre as quatro melhores equipes do continente. Mais de 30 anos para o bicampeão europeu (1961 e 1962) e mais uma eliminação para aumentar a maldição de Béla Guttmann, treinador húngaro que, depois de montar a equipe que conquistou as duas 'Orelhudas', deixou o clube por não se sentir valorizado pela diretoria lisboeta, mas não sem antes declarar: "Amaldiçoo vocês! O Benfica não volta a ganhar a Copa dos Campeões Europeus pelos próximos 100 anos!".

Faltam menos de 40 anos para que o feitiço acabe.

