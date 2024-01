Em torneio amistoso, Inter Miami enfrenta Al-Hilal nesta segunda (29); saiba onde assistir

A- A+

Dando continuidade à sua pré-temporada, o Inter Miami, time de Lionel Messi, encara nesta segunda (29) o Al-Hilal, em partida válida pela Riyadh Season Cup. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília) e marca a inauguração do estádio Kingdom Arena, na Arábia Saudita.

O jogo poderia marcar o reencontro de Neymar com Messi e outros ex-companheiros de Barcelona. Porém, o craque brasileiro se recupera de lesão sofrida contra o Uruguai em outubro do ano passado e será desfalque da partida.

Inter Miami

Liderados por Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba, todos ex-Barcelona, o Inter Miami não vence desde setembro do ano passado. Seu último triunfo foi contra o Toronto, pelo placar de 4 a 0. De lá para cá, a equipe acumula 10 jogos sem vitórias, tendo perdido seis vezes e empatado quatro.

Al-Hilal

Já os sauditas vêm em boa fase. Apesar de não fazer uma partida oficial há um mês, o time comandado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, é a atual líder do Campeonato Saudita. A equipe também fechou o ano de 2023 com uma sequência de 20 vitórias em todas as competições.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, às 15h.

Prováveis escalações

Al-Hilal: Al-Wutaian; Al-Mufarrij, Jahfali, Al-Shahrani, Renan Lodi; Al-Juwayr, Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Malcolm, Mitrovic, Michael. Técnico: Jorge Jesus

Inter Miami: Callender; Yedlin, Kryvtsov, Tomás Aviles, Christopher McVey e Jordi Alba; Busquets, Julian Gressel e David Ruiz; Messi e Suárez. Técnico: Tata Martino

Riyadh Season Cup

Esta edição do torneio pode marcar o último duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo. As lendas, que marcaram uma geração do futebol, podem se enfrentar nesta quinta-feira (1), no confronto entre Al-Nassr e Inter Miami. A partida está marcada para acontecer também na Kingdom Arena, às 15h.

