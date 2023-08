Inter Miami de Messi busca contra o Charlotte vaga nas semifinais da Leagues Cup; veja onde assistir

A- A+

O Inter Miami de Lionel Messi buscará uma vaga nas semifinais da Leagues Cup-2023 nesta sexta-feira (11), ao receber em Fort Lauderdale, na Flórida, o Charlotte FC nas quartas de final deste torneio disputado por times da MLS e da liga mexicana.

Ainda no último dia 17 de julho, Messi foi apresentado como uma das estrelas da MLS e já causou sensação com atuações decisivas que levaram o Inter Miami a avançar nesta Copa das Ligas, na qual marcou sete gols em quatro partidas.

Na fase de grupos, o Inter Miami venceu o Cruz Azul por 2 a 1 e Lionel Messi marcou o gol da vitória em cobrança de falta nos acréscimos. Depois o argentino marcou dois gols na goleada de 4 a 0 sobre o Atlanta United.

Nos 16-avos de final, o Inter Miami eliminou o Orlando City do torneio ao vencer por 3 a 1 com mais dois gols do astro argentino.

O duelo das oitavas contra o FC Dallas foi mais complicado para o Inter Miami, e Messi voltou a ser decisivo: marcou o primeiro gol da partida e o do empate por 4 a 4 bem perto do fim da partida, também de tiro livre, levando a uma disputa de pênaltis. Nas cobranças, Messi e o espanhol Sergio Busquets acertaram as suas e o Inter Miami garantiu a classificação para as quartas de final.

"O que o Leo fez não é nem mais nem menos do que ele fez alguns meses atrás na Copa do Mundo. Ele está confirmando com os fatos o que ele disse quando chegou na MLS, que queria competir e tentar vencer", disse o argentino Gerardo Martino, técnico do Inter Miami, após a vitória nas oitavas de final.

Messi "sempre perigoso e afiado"

Nas quartas de final, o adversário do Inter Miami será o Charlotte FC. A partida será disputada no estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, a partir das 20h30 locais (21h30 de Brasília).

Comandado pelo italiano Christian Lattanzio, o Charlotte FC teve uma trajetória mais difícil na Leagues Cup: na fase de grupos empatou com o FC Dallas e em seguida venceu nos pênaltis e depois goleou o Necaxa por 4 a 1.

Nos 16-avos de final, o Charlotte eliminou o Cruz Azul nos pênaltis e nas oitavas de final derrotou o Houston Dynamo.

Sobre as quartas de final contra o Inter Miami, Lattanzio destacou: "Teremos uma partida difícil porque estamos jogando contra um time que está em boa fase e acho que com Messi é mais complicado. Obviamente, ele é um dos maiores de todos os tempos e joga com um grande espírito. É sempre perigoso, é afiado, as suas qualidades são incríveis e para nós vai ser um bom desafio."

Dois times mexicanos seguem vivos

As quartas de final da Leagues Cup serão disputadas por seis times da MLS (Philadelphia Union, Inter Miami, Charlotte FC, Nashville SC, Minnesota United e Los Angeles FC) e apenas dois da Liga MX (Querétaro e Monterrey).

Esta rodada terá início no estádio Subaru Park, em Chester, Pensilvânia, a partir das 20h00 locais (21h00 de Brasília) entre o Philadelphia Union e Querétaro.

No estádio Geodis Park, após eliminar o América do México na polêmica disputa de pênaltis, o Nashville SC receberá o Minnesota United às 19h30 locais (21h30). E no estádio Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, a partir das 19h30, horário local (21h30), o Los Angeles FC receberá o Monterrey.



Onde assistir?

A partida entre Inter Miami e Charlotte FC terá transmissão no seviço de straming Apple TV+, através do MLS Season Pass.

