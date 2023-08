Inter Miami de Messi planeja inaugurar seu novo estádio em 2025

A- A+

O Inter Miami de Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (28) que as obras de construção do Miami Freedom Park, complexo onde ficará seu novo estádio, começaram este mês e a meta é inaugurá-lo em 2025.

A nova sede da equipe da Flórida, um empreendimento de cerca de 23 hectares, contará com um estádio com capacidade para 25 mil espectadores.

Os primeiros componentes do empreendimento, que inclui três hotéis, começarão a ser entregues em 2025, incluindo estádio, parque e estacionamentos, além de ofertas iniciais de lojas e centros de entretenimento.

"Ao criar um espaço multifacetado, estabeleceremos um novo padrão para o que os complexos esportivos poderão se tornar. Esperamos oferecer um destino gastronômico e de entretenimento para as famílias desfrutarem durante todo o ano", disse Jorge Mas, um dos donos do Inter Miami CF, em comunicado divulgado pelo clube.

"Mal posso esperar para receber nossos torcedores em nosso estádio de última geração e ouvir os gritos enquanto Messi e os jogadores do Inter Miami entrarem em campo pela primeira vez em 2025", acrescentou.

No sábado, Messi levou o Inter Miami à vitória por 2 a 0 sobre o NY Red Bulls em sua estreia na temporada regular da MLS.

O capitão do tricampeonato mundial da Argentina na Copa do Catar-2022 garantiu o triunfo com seu gol aos 89 minutos, o décimo primeiro em nove jogos disputados pelo argentino com a camisa do Inter Miami, time para o qual se transferiu no mês passado e que segue invicto desde então.

Desde a chegada do craque argentino a equipe, que tem como um de seus proprietários o ex-jogador inglês David Beckham, conquistou a Leagues Cup e se classificou para a US Open Cup (torneio de Copa da MLS). Além disso, com a vitória de sábado deixou a lanterna da Conferência Leste da MLS e começou a sonhar com uma vaga nos playoffs.

