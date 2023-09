A- A+

MLS Inter Miami de Messi vence Los Angeles FC e começa a sonhar na MLS A primeira partida do craque argentino na California reuniu diversas celebridades no estádio

Com duas assistências de Lionel Messi, o Inter Miami venceu o Los Angeles FC por 3 a 1 na noite deste domingo (3) em seu estádio, onde um grupo de celebridades desfilou para ver o melhor jogador do mundo.

O jovem atacante da seleção argentina Facundo Farías abriu o placar aos 14 minutos, antes de no segundo tempo Messi dar assistências para os gols do espanhol Jordi Alba (51') e do equatoriano Leonardo Campana (83'), enquanto Ryan Hollingshead descontou para os donos da casa aos 90 minutos de jogo.

Com a vitória sobre o atual campeão da MLS, o Inter segue avançando rumo ao objetivo de se classificar para os playoffs da liga norte-americana.

O Inter, que ocupava a última colocação geral antes da chegada de Messi em julho, está agora em 14º na Conferência Leste com 25 pontos, a 8 da zona de classificação para os playoffs.

A última vaga é ocupada no momento pelo DC United, nono com 33 pontos, que disputou dois jogos a mais que o Inter.

O primeiro jogo de Messi em Los Angeles (Califórnia) atraiu uma infinidade de personalidades, incluindo o príncipe Harry e estrelas do cinema como Leonardo Di Caprio e da música como Selena Gómez.

Lista de celebridades presentes para assistir Lionel Messi. Foto: Reprodução

"Foi um belo teste para nós, para ver onde estávamos, o que eramos capazes de fazer num campo difícil contra um adversário muito bom, o último campeão. E conquistamos uma vitória muito importante para o que está por vir", declarou Messi para a AppleTV+.

"Me sinto bem fisicamente. Graças a Deus posso continuar jogando e ajudando o time no que puder e espero que continuemos nessa dinâmica", afirmou.

Messi, de 36 anos, enfrenta um calendário muito intenso desde que chegou a Miami.

No último sábado, o técnico Gerardo Martino decidiu poupá-lo ao tirá-lo do banco na vitória por 2 a 0 no estádio do New York Red Bulls, na qual marcou um gol.

Quase sem respirar, Messi agora vai se juntar à seleção argentina nos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador e Bolívia.

- LAFC paga pela ineficiência -

Liderado em campo pelo mexicano Carlos Vela, o LAFC começou o jogo com força e teve chances muito claras de abrir o placar com Denis Bouanga.

O atacante gabonês errou dois lances em que ficou no mano a mano com o goleiro Drake Callender e deixou Vela desesperado por não ter recebido a bola quando estava completamente desmarcado em um contra-ataque.

O Inter o fez pagar pelos erros quando um chute de longa distância do jovem zagueiro argentino Tomás Avilés sobrou para o compatriota Farías na entrada da área, cujo chute cruzado surpreendeu o goleiro John McCarthy.

O Inter decretou a vitória no segundo tempo em duas jogadas que começaram nos pés de Messi.

Como nos seus melhores tempos de Barcelona, o capitão albiceleste tirou da cartola uma assistência para a ponta esquerda onde encontrou Alba, que fuzilou o goleiro.

E no momento em que o LAFC cercava a área do Inter Miami, Messi puxou um contra-ataque no qual possibilitou o avanço de Campana, que concluiu com um forte chute cruzado para garantir a vitória.

Os locais só conseguiram descontar nos acréscimos com uma forte cabeçada do zagueiro Ryan Hollingshead.

O Inter segue invicto há 11 jogos desde a estreia de Messi, período em que conquistou o título da Leagues Cup, torneio que reúne times da MLS e da liga mexicana.

"O grupo cresce mais a cada dia. Dizemos isso desde o início de tudo isso", destacou Messi. "Tivemos sorte de conquistar um troféu e chegar à final (da US Open Cup) e agora o objetivo é chegar aos playoffs e lutar pela liga".

Veja também

Messi Guarda-costas de Messi dá mata-leão em torcedor que invadiu o campo; veja o vídeo