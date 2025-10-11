Inter Miami, dos Estados Unidos, quer contratar Neymar e reeditar trio MSN, diz jornal
Time americano quer aproveitar o espaço na folha salarial com as saídas de Sergio Busquets e Jordi Alba para tentar o atacante brasileiro
Já com Lionel Messi e Luis Suárez em seu elenco, o Inter Miami quer reeditar o trio MSN, que fez sucesso no Barcelona entre 2014 e 2017. Segundo o Daily Mail, a direção do clube americano já abordou Neymar, com o objetivo de o convencer a jogar ao lado dos seus antigos companheiros na MLS.
Ainda conforme o portal, as negociações ainda não estão acontecendo, mas os representantes de Neymar reconhecem que há valor potencial dentro e fora de campo em levar o jogador aos Estados Unidos em um ano de Copa do Mundo.
Leia também
• Grávida, garota de programa que disse ter dormido com Neymar compartilha resultado de exame de DNA
• Após término com Virginia Fonseca, Vini Jr é comparado a Neymar por imprensa internacional
• Jornal espanhol critica "desaparecimento" de Neymar das convocações da seleção
O clube americano quer aproveitar as saídas de Jordi Alba e Sergio Busquets ao final da temporada para liberar espaço na folha salarial e tentar contratar o camisa 10 do Santos. Os dois jogadores espanhóis anunciaram que irão se aposentar assim que terminar a Major League Soccer (MLS).
Com contrato até o final do ano com o Santos, Neymar ficará livre em dezembro para assinar com um novo clube, o que lhe permite negociar o próximo passo da carreira. Com a camisa do Peixe, o atacante de 33 anos tem 21 jogos, seis gols e três assistências.