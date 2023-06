A- A+

Messi Goleado pelo Vasco, lanterna da MLS e brasileiros no elenco: conheça o Inter Miami, time de Messi O craque argentino foi anunciado na última quarta-feira (7)

Lionel Messi encerrou seu ciclo vitorioso no futebol europeu e partiu para o futebol dos Estados Unidos. O camisa 10 foi anunciado na última quarta-feira (7) pelo Inter Miami. A equipe está longe de ser uma das principais da temporada da MLS e chegou a ser goleada pelo Vasco em 2023. Confira:

Goleada Vasco

O Vasco, que vive um momento ruim no Brasileirão, fez seu início de pré-temporada nos Estados Unidos. No mês de janeiro, o Cruzmaltino disputou o Florida Tour.

A partida terminou 3 a 0 para o Vasco contra o Inter Miami. Nenê, Alex Teixeira e Figueiredo fizeram os gols vascaínos.

Lanterna da MLS

O Inter Miami não vem bem na temporada. Com apenas 15 pontos em 16 partidas, o novo time de Messi é o lanterna da Conferência Leste.

A última vitória do Inter Miami na MLS foi no dia 13 de maio, por 2 a 1 contra o New England. Desde então, são cinco derrotas consecutivas.

Mais derrotas na história

O Inter Miami é um novato no futebol. Fundado em 2018, a equipe tem um histórico negativo. Em 115 partidas disputadas, são 57 derrotas, 42 vitórias e 16 empates.

Messi terá a missão de transformar a história do seu novo clube.

Encontro com brasileiros

Lionel Messi, que já teve grande parceria com Neymar na Europa, vai encontrar dois brasileiros nos Estados Unidos. São os meio-campistas Gregore, ex-Bahia, e Jean Mota, ex-Santos.

Estreia de Messi

Após a temporada no PSG, Messi vai se apresentar à seleção argentina para realização da data Fifa entre os dias 15 e 19 deste mês. Seu primeiro jogo pelo Inter Miami deve acontecer no dia 21 de julho.



