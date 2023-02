A- A+

Champions League Inter de Milão recebe Porto nas oitavas da Champions League; veja escalações e onde assistir As duas equipes vivem um bom momento na temporada

No San Siro, a Inter de Milão recebe o Porto, às 17h desta quarta-feira (22), pelas oitavas de final da Champions League.

Vice-líder do Campeonato Italiano, a Inter vive um bom momento na temporada, principalmente após o fim da Copa do Mundo. São seis vitórias nos últimos oito jogos, com um empate e uma derrota.

O Porto também é o segundo colocado do torneio local. O retrospecto positivo é ainda melhor que o dos mandantes. A última derrota aconteceu em outubro do ano passado, contra o Benfica. São 14 jogos de invencibilidade.

A situação das equipes é oposta quanto aos desfalques. Enquanto a Inter vem com força máxima, o Porto não conta com Evanilson, Fabio Cardoso, Gabriel Veron e Francisco Meixedo.

Prováveis escalações:

Inter de Milão: (Técnico: Simone Inzaghi)

Onana; Skriniar, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lukaku e Lautaro MartÍnez.

Porto (Técnico: Sérgio Conceição)

Costa; Mario, Pepe, Carmo, Sanusi; Franco, Eustaquio, Grujic, Pepê; Taremi, Namaso.

Qual canal vai passar Inter de Milão x Porto?

A transmissão da partida será Space (tv fechada) e HBO MAX (streaming).

