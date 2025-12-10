Inter promove mudanças no departamento de futebol e inicia reformulação de olho em 2026

A- A+

O Internacional anunciou nesta quarta-feira, em seu site oficial, uma profunda reformulação no departamento de futebol. A medida tem uma relação direta com a péssima campanha feita pelo clube no Campeonato Brasileiro, quando só escapou da ameaça do rebaixamento na última rodada.

Três nomes deixaram o clube de acordo com o comunicado feito pela diretoria: o executivo de futebol André Mazzuco, o vice, José Olavo Bisol e ainda o ex-jogador D'Alessandro (em decisão tomada pelo próprio atleta).



Em meio a esse período de mudanças, a nota informa ainda que "o departamento de futebol será conduzido interinamente pela equipe técnica até a definição dos próximos passos".

A prioridade agora, diante desse cenário conturbado, passa a ser a definição de um novo técnico. Abel Braga, que chegou ao clube de forma emergencial para livrar o Inter do descenso nas duas últimas rodadas, anunciou que não seguirá mais como treinador.



Devido a sua grande identificação com o clube, existe a possibilidade de uma negociação para que ele assuma uma outra função. Entre os cotados para assumir o time gaúcho no ano que vem está Odair Hellmann. A diretoria espera definir essa questão antes do fim do ano para iniciar o mais rápido possível o planejamento do elenco para 2026.

