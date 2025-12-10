Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reformulação

Inter promove mudanças no departamento de futebol e inicia reformulação de olho em 2026

A medida tem uma relação direta com a péssima campanha feita pelo clube no Campeonato Brasileiro, quando só escapou da ameaça do rebaixamento na última rodada

Reportar Erro
A prioridade agora, diante desse cenário conturbado, passa a ser a definição de um novo técnicoA prioridade agora, diante desse cenário conturbado, passa a ser a definição de um novo técnico - Foto: Reprodução/@scinternacional

O Internacional anunciou nesta quarta-feira, em seu site oficial, uma profunda reformulação no departamento de futebol. A medida tem uma relação direta com a péssima campanha feita pelo clube no Campeonato Brasileiro, quando só escapou da ameaça do rebaixamento na última rodada.

Leia também

• Branquinho admite contato com Luxemburgo para cargo de consultor do Sport

• Gonçalo Paciência não deve ficar no Sport para 2026; Thyere a caminho da Chapecoense

• Ex-Sport, Jonas Toró pode defender o Náutico em 2026

Três nomes deixaram o clube de acordo com o comunicado feito pela diretoria: o executivo de futebol André Mazzuco, o vice, José Olavo Bisol e ainda o ex-jogador D'Alessandro (em decisão tomada pelo próprio atleta).

Em meio a esse período de mudanças, a nota informa ainda que "o departamento de futebol será conduzido interinamente pela equipe técnica até a definição dos próximos passos".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sport Club Internacional (@scinternacional)

A prioridade agora, diante desse cenário conturbado, passa a ser a definição de um novo técnico. Abel Braga, que chegou ao clube de forma emergencial para livrar o Inter do descenso nas duas últimas rodadas, anunciou que não seguirá mais como treinador.

Devido a sua grande identificação com o clube, existe a possibilidade de uma negociação para que ele assuma uma outra função. Entre os cotados para assumir o time gaúcho no ano que vem está Odair Hellmann. A diretoria espera definir essa questão antes do fim do ano para iniciar o mais rápido possível o planejamento do elenco para 2026.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter