Inter recorre de punição a Lukaku, após ter sido alvo de racismo na Itália; entenda

A Inter de Milão decidiu apelar contra a proibição de Romelu Lukaku de atuar pela na semifinal da Copa da Itália, depois de punição ao responder a insultos racistas de torcedores da Juventus, segundo a Sky Sport Italia. O atacante foi chamado de "macaco de m...". A segunda partida entre os clubes será no dia 26, em San Siro.

Esse foi o segundo cartão amarelo do atacante na partida por “comemorar de forma provocativa” aos torcedores da Juve que estavam atrás do gol.

Torcedores da Juventus fizeram atos racistas direcionados ao atacante ao longo do clássico. Autor do gol do clube de Milão na partida, Lukaku fez um gesto de silêncio na comemoração. O jogo, realizado no último dia 4, terminou em 1 a 1.

A celebração não tinha o intuito de ser provocativa. Na verdade, seria uma homenagem a um companheiro de seleção belga. O árbitro entendeu, no entanto, como uma afronta e o puniu com um segundo cartão amarelo, o expulsando do jogo.

O clássico entre Juventus e Inter Milão terminou em confusão, e jogadores como o colombiano Cuadrado e o goleiro Handanovic também foram expulsos. Em campo, a partida foi encerrada com o placar empatado em 1 a 1. O brasileiro Vinícius Júnior, alvo frequente de racismo na Espanha, manifestou apoio a Lukaku.

Lukaku insistiu que sempre comemora com uma saudação militar e um dedo na boca, o que aliás já foi visto quando jogou pela Bélgica no início deste ano.

Na última quarta-feira, Lukaku se manifestou nas redes sociais e pediu que a Federação Italiana atue contra o episódio racista: "A história se repete, passei por isso em 2019 e 2023 novamente. Espero que a liga realmente faça algo de verdade desta vez porque este belo jogo deve ser apreciado por todos. Obrigado pelas mensagens de apoio e f* o racismo".

De acordo com o histórico da competição, uma reversão da punição é improvável, pois é raro ou até inédito, que um cartão amarelo ou vermelho seja anulado por qualquer motivo (exceto algo equivocado).

Em uma situação semelhante nesta temporada na Serie A, o atacante do Atalanta, Ademola Lookman, recebeu um cartão amarelo por uma comemoração de gol "provocativa" para os torcedores rivais. O árbitro não percebeu que ele sempre comemora fingindo estar segurando um binóculo – uma brincadeira com o nome Lookman – mas não foi o suficiente para que o cartão amarelo fosse anulado na apelação.

