FUTEBOL Inter, São Paulo e Santos: veja os 15 clubes que mais lucraram com vendas de atletas no século Benfica lidera com folga, seguido pelo também português Porto

Mais uma janela de transferência se fechou na Europa no fim da última semana, reafirmando tendências e mostrando algumas novidades. Em um período em que clubes da Arábia Saudita foram os grandes protagonistas, times europeus e sul-americanos se destacaram nos valores arrecadados.

No ranking dos 15 clubes que mais lucraram com negociações de atletas neste século, há três brasileiros: Internacional, São Paulo e Santos. A lista é liderada com folga pelo Benfica, de Portugal (que lucrou cerca de 722 milhões desde no período), seguido pelo conterrâneo Porto (com 672 milhões). Veja abaixo a lista completa:

Brasileiro mais bem colocado na lista, o Santos ocupa a 11ª colocação, lucrando cerca de 312 milhões de euros, grande parte do valor conquistado com a venda dos jogadores da geração que conquistou a Libertadores em 2011, como Danilo, Ganso, André, Rafael e Neymar.

Em seguida vem o São Paulo, que lucrou 283 milhões, com destaque para o meia Lucas Moura (de volta ao clube após longa passagem pela Europa), negociado com o PSG em 2012 por cerca de 40 milhões de euros. Em seguida, vem o Internacional, que teve como maior venda o meia Oscar, para o Chelsea, por 32 milhões de euros dos 282 milhões arrecadados pelos gaúchos no período.



Clube Lucro (em milhões) Benfica 722 Porto 672 Ajax 584 Lille 435 Sporting 409 RB Salzburg 382 Udinese 370 River Plate 359 Dinamo Kiev 334 Lyon 320 Santos 312 São Paulo 283 Internacional 282 PSV 272 Braga 268

Fonte: Transfermarkt

