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Futebol Inter sofre gol mais rápido do Brasileiro, é goleado pelo Vitória e se aproxima do rebaixamento Logo com 12 segundos, Mercado falhou e Renê aproveitou para abrir o placar para o time baiano

Em noite de show de horrores, o Internacional vai se aproximando cada vez mais do rebaixamento. Com o Beira-Rio lotado para apoiar em confronto direto, viu tudo ir por água abaixo ao ser goleado pelo Vitória com requintes de crueldade, por 5 a 2, com direito ao gol mais rápido da edição até o momento.

Logo com 12 segundos, Mercado falhou e Renê aproveitou para abrir o placar para o time baiano. Na sequência, Tarzia ampliou em belo contra-ataque. O time de Eduardo Baptista até tentou reagir, com Vitinho, antes do intervalo. Mas logo no segundo tempo, o goleiro Kauan Jesus entregou a bola nos pés de Ramon para fazer o terceiro. Alerrandro novamente recolocou os gaúchos no jogo, carimbou uma bola no travessão na reta final, mas viu Baralhas e Renato Kayzer sacramentarem o triunfo do Vitória.

A derrota deixa o Internacional em posição delicada na tabela, estacionado com 38 pontos e faltando dois jogos para o fim do Brasileiro, chega até aos 44 pontos, necessitando de várias combinações de resultados para escapar do rebaixamento. Já o Vitória, ganha um respiro e tanto na tabela, subindo para 44 pontos e se aproximando da permanência na elite.

Agora o time gaúcho encara o Red Bull Bragantino, no domingo, às 18h30, novamente no Beira Rio, precisando urgentemente dos três pontos, para ir para a última rodada, diante do Cruzeiro, no Mineirão, com chances matemáticas de sair da zona de rebaixamento. O Vitória recebe o Santos, no domingo, às 16h, no Barradão, e visita o Vasco, na última rodada, precisando de um ponto em seis para seguir na Série A.

O jogo mal começou e o Internacional já estava atrás do placar. Com 12 segundos, a defesa se atrapalhou, Renê aproveitou e marcou o gol mais rápido da edição de 2026. O gol desestabilizou totalmente o time gaúcho.

Desesperado, tentou a todo custo forçar as jogadas, desperdiçava chances promissoras e ainda deixava o contra-ataque à disposição do Vitória. Não deu outra. Renê avançou livre e serviu para Tarzia ampliar, aos 18.

Com dois atrás do placar, a pressão da torcida veio abaixo. Sob vaias, o Internacional seguiu repetindo os erros, acelerando quando tinha a bola do pé e esbarrando na defesa adversária, que manteve o contragolpe como estratégia. O Vitória só não marcou o terceiro, pois Tarzia parou em Kauan Jesus. Na reta final, o Internacional foi na insistência, Lucas Arcanjo deu rebote e Vitinho diminuiu para recolocar os gaúchos no jogo.

Juntamente com a mudança do estado anímico das arquibancadas, o Internacional tinha tudo para voltar do intervalo e buscar a reação. Entretanto, o balde de água fria veio aos 11 minutos. Em cruzamento despretensioso, o goleiro Kauan Jesus falhou feio e Ramon tentou por duas vezes antes de mandar para as redes e marcar o terceiro do Vitória. O gol cedo fez o time de Eduardo Baptista correr novamente atrás do prejuízo e tropeçar nas próprias pernas.

Com erros de passes e vaias da torcida, foi ficando nervoso em campo. Mesmo com as adversidades, Alerrandro mergulhou para descontar, aos 24. O gol até fez o Inter retomar a reação, indo para o tudo ou nada. Alerrandro aumentou a tensão quando carimbou o travessão, mas na sequência, em contra-ataque mortal, Baralhas recebeu cara a cara com Kauan Jesus para fazer o quarto No desespero, desorganizado viu Kayzer transformar o triunfo do Vitória em goleada.

Ficha técnica

INTERNACIONAL 2 X 5 VITÓRIA

INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Bruno Gomes (Calebe) (Eliasson), Mercado (João Bezerra) e Juninho; Aguirre, Villagra, Ronaldo (Thiago Maia) e Matheus Bahia (Paulinho); Vitinho, Alerrandro e Carbonero. Técnico: Eduardo Baptista.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Ramon (Luan Cândido), Cacá, Brítez e Jamerson (Zé Vitor); Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Caíque); Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Tarzia. Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Renê, aos 12 segundos, Tarzia, aos 18, Vitinho, aos 40 minutos do primeiro tempo. Ramon, aos 11, Alerrandro, aos 24, Baralhas, aos 42, Renato Kayzer, aos 46 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia, Juninho, Alerrandro, Emmanuel Martínez, Jamerson, Zé Vitor e Baralhas.

RENDA - R$ 1.706.912,00.

PÚBLICO - 40.968 torcedores.

LOCAL - Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).

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