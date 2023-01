Inter vence Atalanta e vai às semifinais da Copa da Itália

A- A+

A Inter de Milão, atual campeã da Copa da Itália, se classificou para as semifinais do torneio ao vencer a Atalanta por 1x0 nesta terça-feira (31), no estádio San Siro, a cinco dias do clássico lombardo contra o Milan.

Campeã recentemente da Supercopa da Itália e em ascensão na Serie A, a Inter se classificou com um gol de Matteo Darmian, um poderoso chute cruzado no segundo tempo (57).

Apesar do placar apertado, a Inter no geral dominou o jogo e Hakan Calhanoglu, com um chute na trave ainda no primeiro tempo (41), e Romelu Lukaku, que não jogava desde o dia 4 de janeiro (71), tiveram boas chances de marcar.

A Inter enfrentará nas semifinais (em abril e em jogos de ida e volta) o vencedor do duelo de quinta-feira (2) entre Juventus e Lazio.

Do outro lado do chaveamento, a Roma parte como favorita contra o Cremonese, lanterna da Serie A e sem ter vencido um único jogo no campeonato, embora tenha sido a grande surpresa na rodada anterior, ao eliminar o Napoli nos pênaltis.

Fiorentina e Torino vão disputar o outro confronto das quartas de final, que teoricamente será equilibrado devido à campanha dos dois no campeonato nesta temporada.

Veja também

Futebol Saiba onde assistir Sport x Afogados e confira as prováveis escalações