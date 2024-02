Inter vence Atlético de Madrid e abre vantagem nas oitavas da Liga dos Campeões

A- A+

A Inter de Milão deu um pequeno passo rumo às quartas de final da Liga dos Campeões, ao derrotar o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira (20), no jogo de ida das oitavas do torneio continental.

Um gol de Marko Arnautovic (79') deu uma leve vantagem ao time italiano antes do jogo de volta, no dia 13 de março, no estádio Metropolitano de Madri.

O jogo, que começou com um minuto de silêncio em memória de Andreas Brehme, autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 1990, e ex-jogador da Inter, que faleceu nesta terça-feira, foi uma autêntica partida de xadrez que foi decidida por um erro do Atlético.

O primeiro chute a gol demorou mais de 30 minutos para sair, diante da intensidade imposta em campo pelas duas equipes, que marcavam praticamente homem a homem.

Inter e Atlético tentavam chegar ao gol com lançamentos longos ou buscando algum erro do adversário para roubar a bola em um duelo muito tático.

Inter cresce no jogo

Foi preciso esperar alguns minutos para ver como as equipes começaram a sentir o desgaste físico no final do primeiro tempo e as oportunidades surgirem.

A Inter chegou primeiro com o argentino Lautaro Martínez em uma cabeçada que o goleiro Jan Oblak defendeu (36').

Apenas dois minutos depois, Marcus Thuram aproveitou um erro de Rodrigo de Paul para arrancar e servir Lautaro, que teve a finalização desviada por José María Giménez para escanteio (38').

A dupla de ataque da Inter deu trabalho ao zagueiro belga Axel Witsel, que foi o melhor do Atlético barrando os ataques italianos.

Pouco antes do intervalo, Thuram arriscou de fora da área e Oblack defendeu em dois tempos (43').

Diante da pressão dos 'nerazzurri', o Atlético não conseguiu levar perigo ao gol de Yann Sommer, que só levou um susto no chute do brasileiro Samuel Lino (11').

No segundo tempo, a Inter continuou pressionando e os espanhóis começaram a ter dificuldades para ficar com a bola.

Lautaro, sem Thuram, que saiu no intervalo com dores, teve mais uma chance cara a cara com Oblak (49'), mas foi travado na hora do chute (49').

Erro fatal

O Atlético, encurralado em seu campo de defesa, tentou surpreender nos contra-ataques, buscando explorar a velocidade de Samuel Lino pela esquerda.

O brasileiro teve uma das melhores chances do time 'colchonero', após uma arrancada que terminou com um chute para fora que Álvaro Morata quase desviou para o gol (56').

Os espanhóis continuaram sofrendo diante da Inter e foram salvos mais uma vez por Oblak em outra cabeçada de Lautaro (77').

Apenas dois minutos depois, o atacante argentino aproveitou um erro do Atlético no meio-campo para gerar a jogada do gol.

Rodrigo de Paul se enrolou com Reinildo e Lautaro aproveitou para roubar a bola e chutar. Oblak defendeu parcialmente e Arnautovic pegou o rebote para fazer 1 a 0 (79').

"É um dos gols mais importantes da minha carreira, depois de um período nada fácil após a lesão", disse o atacante austríaco ao canal Sky Sport.

"É uma grande vitória, mas tudo vai começar do zero quando formos a Madri. Será um jogo difícil, mas iremos lá para vencer", acrescentou Arnautovic.

Depois do gol, a Inter continuou pressionando o Atlético, que até tentou buscar o empate, mas se preocupou mais em não se descuidar na defesa.

O time 'colchonero' conseguiu resistir e segurar a derrota pelo placar mínimo, que o mantém vivo para o jogo de volta na Espanha.

Veja também

Futebol PSV e Dortmund empatam na ida das oitavas da Champions