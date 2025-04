Inter vence Cagliari e aumenta para seis pontos vantagem sobre Napoli

A- A+

Com um gol do seu capitão Lautaro Martínez, a Inter de Milão (1º) ampliou para seis pontos a vantagem sobre o Napoli (2º), pelo menos até segunda-feira (14), após vencer o Cagliari por 3x1 neste sábado (12), pela 32ª rodada.

O líder, que havia ficado no empate no último fim de semana contra o Parma (2x2), venceu no estádio de San Siro graças aos gols de Marko Arnautovic (13'), Lautaro Martínez (26') e Yann Bisseck (55').

O Cagliari (15º) chegaram a colocar uma dose de suspense na partida ao diminuir logo no início do segundo tempo (48').

Mas os 'nerazzurri' (71 pontos) não sentiram a pressão e agora têm seis pontos de vantagem sobre o Napoli (65 pts), que recebe o Empoli (18º) na segunda-feira, no encerramento desta 32ª rodada.

De olho no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o técnico Simone Inzaghi fez algumas rotações em seu elenco, com o atacante Marcus Thuram permanecendo no banco até o minuto 67. A Inter venceu o jogo de ida por 2x1 em Munique.

"É uma grande vitória, mas ainda há muitos jogos pela frente", alertou Arnautovic, que começou na frente no lugar de seu habitual Marcus Thuram.



Juventus vence e é 3ª

O francês entrou em campo aos 67 minutos e foi um dos vários titulares poupados por Simone Inzaghi. O técnico italiano também deixou Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Henrikh Mkhitaryan no banco, enquanto Alessandro Bastoni entrou para jogar os últimos vinte minutos.

"Contra o Bayern, um dos três ou quatro melhores times do mundo, não podemos especular e teremos que ir atrás da vitória novamente", alertou Inzaghi.

A classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada é o objetivo da Juventus para salvar mais uma temporada sem brilho, e Igor Tudor, que substituiu Thiago Motta como técnico no mês passado, parece estar no caminho certo para atingir esse objetivo.

A sua 'Juve', graças às assistências de Dusan Vlahovic, Koopmeiners (2') e Yildiz (33'), venceu o Lecce por 2x1.

A equipe de Turim volta a ocupar o pódio da Serie A com um ponto de vantagem sobre a Atalanta (4ª), que enfrenta neste domingo o Bologna (5º), outro candidato às vagas da Liga dos Campeões.

Mais cedo, o Venezia aumentou suas esperanças de permanência na Serie A ao vencer o lanterna Monza por 1x0 e ficar a dois pontos do Lecce, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que enfrenta a Juventus neste sábado.

