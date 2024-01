Inter vence Napoli nos acréscimos e conquista sua 3ª Supercopa da Itália consecutiva

A- A+

A Inter de Milão conquistou a Supercopa da Itália pelo terceiro ano consecutivo ao derrotar o Napoli por 1 a 0, nesta segunda-feira (22), em Riade, na Arábia Saudita.

O capitão argentino da Inter, Lautaro Martínez, marcou o único gol do jogo já nos acréscimos (90'+1).

O Napoli, atual detentor do 'Scudetto', muito longe da possibilidade de revalidar seu título, ficou com um homem a menos no segundo tempo após a expulsão de outro argentino, Giovanni Simeone.

A Inter é o segundo time desde a criação da Supercopa da Itália em 1988 a vencê-la três vezes consecutivas. Apenas o Milan, supercampeão em 1992, 1993 e 1994, havia conseguido a façanha.

O técnico da Inter, Simone Inzaghi, também entrou para a história do torneio: ele se tornou o treinador mais bem-sucedido com o quinto título, depois dos dois conquistados com a Lazio, em 2017 e 2019, e os três com a equipe 'nerazzurra', em 2022, 2023 e 2024.

Ele supera assim dois renomados técnicos italianos, Fabio Capello e Marcello Lippi, que somam quatro títulos da 'Supercoppa'.

Antes do início do segundo tempo, os jogadores das duas equipes observaram um minuto de silêncio em memória da lenda do futebol italiano, Gigi Riva, falecido aos 79 anos.

