Inter volta a vencer o Milan e chega à final da Champions League 13 anos depois

Não raro foram as vezes que times que construíram vantagem no placar no jogo de ida buscaram manter o placar a partir de uma retranca ou de tentar que o jogo ficasse picotado, sem deixar a bola rolar. Não é essa a visão que Simone Inzaghi, treinador da Inter de Milão tem sobre essa situação. Nesta terça-feira (16), no jogo de volta da semifinal da Champions League, passada a pressão inicial do Milan, a Inter soube controlar o jogo a partir da posse de bola e constantemente buscou agredir o adversário. Dessa maneira, os Nerazzurris conseguiram chegar ao gol com Lautaro Martínez já no segundo tempo, venceram por 1x0 e agora esperam Manchester City ou Real Madrid, em Istanbul, para a finalíssima do torneio.



Atrás do placar, depois de ter perdido por 2x0 no jogo de ida, o Milan tratou logo de correr atrás do prejuízo. Apostando na dupla pelo lado esquerdo, Leão e Hernandez, os rubro-negros tiveram as primeiras melhores chances. Mas foi em uma escapada de Tonali pelo mesmo lado que levou mais perigo, o camisa oito rolou para Brahim Diaz na entrada da área e obrigou Onana, goleiro da Inter, a fazer incrível defesa.

Por outro lado, a Inter buscou explorar os espaços deixados pelos adversários, principalmente com as escapadas do ala direito, Dumfries. Passados os primeiros 20 minutos, o lado azul e preto passou a conseguir controlar um pouco mais o jogo com a maior participação de Barella e Lautaro na partida.

As maiores esperanças da torcida do Milan estavam todas no retorno de Rafael Leão. A princípio, a Inter não dava espaços para que o atacante pudesse atacar e levar perigo. Até os 37 minutos, quando em uma jogada individual, o camisa 17 invadiu e finalizou raspando o pé do poste direito. No lance seguinte, a Inter quase marcou na bola parada, mas Maignan fez grande intervenção.

Após o placar não ter sido alterado no primeiro tempo, restava apenas mais 45 minutos para o Milan reverter a vantagem do rival. A princípio, os rubro-negros não conseguiam repetir o mesmo ímpeto da etapa inicial.

E a Inter conseguia ter mais campo, principalmente quando atraia o Milan para seu campo e contra atacava. Aos 30 minutos do segundo tempo, Lautaro Martínez e Lukaku tabelaram na área, o argentino saiu de frente com Maignan, que fuzilou de pé esquerdo e abriu o placar.

Vaga na final

A Internazionale volta a estar numa final de Champions League 13 anos depois. Na temporada de 2010, em Madrid, no Santiago Bernabeu, comandados por Mourinho, os Nerazzurri conquistaram a terceira taça da Liga dos Campeões, ao vencerem o Bayern de Munique, por 2x0.

Domínio azul e preto

Na atual temporada de 2022/2023, Inter e Milan se enfrentaram cinco vezes. Os rossoneros venceram o primeiro confronto no Campeonato Italianol. Contudo, na últimas quatro partidas, incluindo a desta terça, os lado azul e preto comemorou a vitória.



