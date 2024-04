Inter x Bahia, Vitória x Palmeiras e mais: saiba onde assistir aos jogos da 1ª rodada do Brasileirão

A- A+

O Campeonato Brasileiro está de volta. Com 20 clubes na disputa, o torneio terá sua primeira rodada neste sábado (13), a partir das 18h30, com os confrontos entre Internacional x Bahia e Criciúma x Juventude abrindo a competição.

Atual detentor da taça, o Palmeiras buscará o seu tricampeonato. Com 12 títulos, o Alviverde é o maior campeão da história do Brasileirão.

Neste ano, a Série A contará com o retorno do Criciúma, que esteve na ‘elite’ do futebol brasileiro pela última vez em 2014, quando foi rebaixado como lanterna da competição, após somar 32 pontos em 38 jogos.

O Vitória, time baiano, também retorna à Primeira Divisão após cinco anos. Em 2018, o clube rubro-negro foi rebaixado em 18º lugar, com 37 pontos. Juventude e Atlético-GO, que caíram juntos em 2022, conseguiram o acesso no ano passado e também irão disputar a Série A.

Nesta temporada, uma ausência inédita. Pela primeira vez na história, o Santos, time que revelou Pelé, foi rebaixado para a Série B em 2023 e não estará entre os 20 clubes da ‘elite’.

Veja o calendário e onde assistir aos jogos da primeira rodada do Brasileirão Betano 2024:

Sábado (13)

Internacional x Bahia - 18h30 - Beira-Rio (Premiere)

Criciúma x Juventude - 18h30 - Heriberto Hulse (Premiere)

Fluminense x Bragantino - 21h - Maracanã (Premiere)

São Paulo x Fortaleza - 21 - Morumbis (Sportv e Premiere)

Domingo (14)

Vasco x Grêmio - 16h - São Januário (Globo e Premiere)

Athletico-PR x Cuiabá - 16h - Ligga Arena (CazéTV, TNT e Rede Furacão)

Atlético-GO x Flamengo - 16h - Serra Dourada (Premiere)

Corinthians x Atlético-MG - 16h - Neo Química Arena (Globo e Premiere)

Cruzeiro x Botafogo - 17h - Mineirão (Premiere)

Vitória x Palmeiras - 18h30 - Barradão (Sportv e Premiere)

Novidade na arbitragem

O Brasileirão de 2024 contará com uma novidade na arbitragem. A partir da primeira rodada, os árbitros vão explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público. Os anúncios pelo sistema de som dos estádios serão feitos pelos microfones já utilizados pelos árbitros.



O novo método vai começar com dois jogos no domingo (14), com transmissão da TV aberta. Os duelos entre Corinthians e Atlético-MG, na Neo Química Arena, e Vasco e Grêmio, em São Januário, que acontecem simultaneamente às 16h, serão os primeiros a contar com a nova tecnologia.

Maiores campeões

Ao longo da história do campeonato, 17 clubes levantaram o troféu. Os números levam em conta a unificação feita pela CBF de torneios como a Taça Brasil, Copa União e Torneio dos Campeões.

1. Palmeiras - 12 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

2. Flamengo - 8 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020)

3. Santos - 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

4. Corinthians - 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

5. São Paulo - 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

6. Cruzeiro - 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

7. Fluminense - 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

8. Vasco - 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

9. Atlético-MG - 3 (1937, 1971 e 2021)

10. Internacional - 3 (1975, 1976 e 1979)

11. Grêmio - 2 (1981 e 1996)

12. Botafogo - 2 (1968 e 1995)

13. Bahia - 2 (1959 e 1988)

14. Athletico-PR - 1 (2001)

15. Sport - 1 (1987)

16. Coritiba - 1 (1985)

17. Guarani - 1 (1978)

Veja também

Campeonato Alemão Bayer Leverkusen de Xabi Alonso encerra reinado do Bayern na Bundesliga