LIGA DOS CAMPEÕES Inter de Milão e Barcelona disputam vaga na final da Champions nesta terça (6); veja onde assistir Após empate eletrizante no jogo de ida, italianos e espanhóis decidem quem avança à final da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões conhecerá seu primeiro finalista nesta terça-feira (6). Inter de Milão e Barcelona se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão, pela partida de volta da semifinal da competição.

No confronto de ida, disputado no estádio Olímpico de Monjuic, na Espanha, os dois gigantes protagonizaram um duelo eletrizante que terminou empatado em 3x3, deixando tudo em aberto para a decisão na Itália.

O jogo começou com intensidade máxima. Com apenas 30 segundos, Thuram abriu o placar para a Inter com um golaço de letra. Aos 21 minutos, o francês voltou a brilhar, marcando de voleio o segundo dos italianos.

Porém, o Barcelona reagiu rapidamente. Três minutos depois, a jovem promessa Lamine Yamal, de apenas 17 anos, descontou. Ainda no primeiro tempo, Ferran Torres deixou tudo igual.

Na segunda etapa, Dumfries recolocou a Inter na frente, mas o brasileiro Raphinha empatou novamente para o time catalão, fechando o placar em 3x3.

Agora, jogando diante de sua torcida, a Inter espera aproveitar o mando de campo para garantir presença na final da Champions. Já o Barcelona, caso vença, retornará a uma decisão do torneio europeu após uma década. O vencedor enfrentará quem passar do duelo entre PSG x Arsenal.

Histórico do confronto



Ao longo da história, Inter e Barcelona já se enfrentaram 17 vezes. O time espanhol leva vantagem com sete vitórias, contra quatro dos italianos, além de seis empates.

Onde assistir Inter de Milão x Barcelona?



O duelo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e Max (plataforma de streaming).

Prováveis escalações



Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Arnautovic (Taremi/Lautaro) e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e Iñigo Martínez (Balde); De Jong, Pedri e Dani Olmo; Yamal, Raphinha e Lewandowski (Ferran Torres). Técnico: Hansi Flick.

