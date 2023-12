Interessado em manter Jordan, Sport negocia com Brusque

A- A+

Terceira opção no gol do Sport em boa parte da Série B e titular na reta final, o goleiro Jordan está na lista rubro-negra para seguir no clube em 2024. O vínculo de empréstimo junto ao Brusque se encerrou na última quinta-feira (30), mas o Leão está em contato com os catarinenses para ter o arqueiro no próximo ano. O retorno do atleta ao Brusque, inclusive, foi publicado nesta sexta (1º) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o empresário de Jordan, Marcos Braz. O agente, entretanto, não soube detalhar se o interesse do Rubro-negro é em contar com o goleiro em definitivo ou através de um novo empréstimo. "Ainda não chegou até nós se a negociação é por um novo empréstimo, mas o Sport está em contato direto com o Brusque para contar com ele na próxima temporada", detalhou.

Contratado pelo Sport em março deste ano, Jordan fez seis jogos pelo Sport. Um pelo Pernambucano, diante do Central, além de outros cinco pela Série B. Depois de ser o titular contra o Novorizontino na estreia do time na Segundona, voltou a ser acionado perante o CRB. Contudo, após falha no revés por 2x0, acabou perdendo espaço. Na reta final, mediante às más atuações de Denis, voltou a ser utilizado contra Atlético-GO, Vitória e Sampaio Corrêa.

