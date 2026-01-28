Interino do Santa Cruz reforça planejamento após vitória por goleada: "fruto da pré-temporada"

A- A+

O Santa Cruz conseguiu recuperar a rota perdida nas últimas rodadas do Pernambucano e aplicou uma goleada de 6x0 no Jaguar, nesta quarta-feira (28), no Arruda. O treinador interino Fábio Cortez ressaltou que o resultado foi fruto do trabalho realizado na pré-temporada e que tudo que foi feito em campo já estava no planejamento.

Para o duelo, algumas mudanças foram realizadas na equipe, principalmente do ponto de vista tático. O interino celebrou que a estratégia saiu assim como foi treinada. "Deu certo. Construímos o placar, mas isso é fruto de um trabalho feito lá na pré-temporada. Estamos muito satisfeitos com o que construímos nesta partida", iniciou.

Ressaltando que o grupo de jogadores foi montado para ter essa característica ofensiva, Cortez afirmou que o time estava passando apenas por uma fase ruim e que foi necessário apenas pequenos ajustes.

"O que fizemos foi apenas encaixar o time posicionalmente, uma coisa que a gente já faz há tempos e o que aconteceu foi que os jogadores conseguiram jogar bem, foram fiéis ao jogo. Quando a gente constrói as jogadas, ela sempre chega no gol, porque esse é o nosso objetivo", começou.

"Quando eles começam a pensar o jogo, a construir, não tem como dar errado pela qualidade que temos. Dos seis gols, cinco foram construídos de pé em pé, com um time solidário, próximo e isso me enche de orgulho", concluiu.

Sequência

Fábio Cortez deve seguir trabalhando com o elenco nesta quinta-feira (29), no início da preparação para o Clássico das Multidões da próxima rodada. Além do elemento da rivalidade, o jogo contra o Sport também será um confronto direto pela vaga no G2 e quem vencer avança direto à semifinal.





“O próximo jogo, diante do nosso rival [Sport], vai ser um jogo importante, que vai definir as primeiras colocações do campeonato e é um resultado que nos dá motivação para enfrentar; por mais que saibamos que clássico é definido nos detalhes, não é porque vencemos por 6x0 que vamos ter a mesma facilidade, que será uma partida que quem errar menos vai sair vitorioso", avaliou

