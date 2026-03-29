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Futebol Pernambucano Interino do Sport elogia combatividade da equipe: "Madeira que dá em Chico, dá em Francisco" Leão venceu o ABC por 1x0 em jogo muito físico

Se o conjunto não funcionou da forma esperada, o resultado veio na raça e na qualidade individual. Neste domingo (29), no Frasqueirão, em Natal, o Sport suou para vencer o ABC por 1x0 pela Copa do Nordeste.

Em duelo que ficou muito marcado pelos embates físicos em campo, o treinador interino rubro-negro, Márcio Goiano celebrou o espírito competitivo do time em campo para trazer mais três pontos e manter o Leão com 100% de aproveitamento.

"O mais importante é que eu falei para os jogadores no intervalo: "Vamos para luta. Vamos bater de frente. Madeira que dá em Chico, dá em Francisco. Se der lá, vai dar cá. Os jogadores entenderam, foram para o campo, fizeram um bom jogo, veio foi ação de lá e veio a reação daqui. E o mais importante que a gente conseguiu a vitória", elogiou Márcio Goiano.

Durante o primeiro tempo, o ABC foi senhor das ações e criou as melhores oportunidades, inclusive, acertando o travessão leonino nos acréscimos do primeiro tempo. Com a expulsão de Brunão no início do etapa complementar, o Sport conseguiu construir o resultado.

"A gente suportou bem e o mais importante que em alguns momentos a gente controlou o jogo. É bom a gente exaltar isso também, porque não foi por acaso que a gente chegou, não foi um um lance isolado que saiu o nosso gol, não", iníciou a avaliação.



"No segundo tempo da mesma forma, já tínhamos chegado em outras situações e em jogadas trabalhadas com tranquilidade; conseguimos o gol e a vitória que é o mais importante nesse momento", disse o interino.



O Sport volta a campo nesta quarta-feira (01), na Ilha do Retiro, contra o Vila Nova, em partida válida pela Série B. O duelo será um reencontro contra o treinador Guto Ferreira, ex-treinador rubro-negro e agora no time goiano.

A gente volta para outra competição, que é a Série B. Sabemos da dificuldade que é, vamos enfrentar a grande equipe do Vila Nova na quarta-feira, agora a gente muda um pouquinho e sai sabendo de todas as dificuldades. Falamos da importância do nosso torcedor, que se fez presente aqui contra o ABC, então a gente imagina que na quarta-feira, novamente, nós vamos ter esse grande apoio na nossa torcida



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