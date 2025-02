Interminável: Cristiano Ronaldo faz 40 anos em forma e mirando os 1000 gols

A- A+

A hora de parar chega para todo atleta. Para Cristiano Ronaldo, porém, ela pode esperar um pouco mais. O craque português, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, completa 40 anos nesta quarta-feira sem dar qualquer sinal de aposentadoria do futebol, esbanjando uma forma física privilegiada e próximo de marcas que o consolidariam ainda mais como um dos maiores da história do futebol, como o milésimo gol (faltam 77) e a participação em mais uma Copa do Mundo, em 2026.

— Eu poderia deixar o esporte hoje e não me arrependeria de nada, mas seria uma pena porque ainda sou muito bom, ainda estou fazendo a diferença. Eu me deixaria dizendo “ainda posso fazer a diferença por mais um ou dois anos”. É por isso que vivo muito no presente e não posso pensar a longo prazo — disse ao programa espanhol La Sexta.

Dieta regrada

Para se manter em alto rendimento por tanto tempo, CR7 tem como receita uma rotina de exercícios físicos, método de ciclos de sono e uma alimentação regrada. Em sua dieta, o atacante só come alimentos frescos, bebe muita água, e não consome açúcar nem bebidas alcoólicas. Ele faz seis refeições diárias, realizadas a cada três ou quatro horas: presunto, queijo, desnatados e ovos no café da manhã; frango e salada no almoço; atum, azeitonas, ovos e tomate na terceira refeição; frutos do mar e salada no jantar. O único carboidrato do dia fica por conta das torradas, que come com abacate antes do jantar.





Cristiano faz exercícios na academia com frequência, pratica pilates e realiza sessões de crioterapia — uso de baixas temperaturas para acelerar a recuperação muscular — depois das partidas ou quando faz atividades muito intensas. E não para por aí. Para manter sempre o corpo disposto, ele é adepto de um método desenvolvido por Nick Littlehales, conhecido como guru do sono, que consiste em dividir o sono em cinco ciclos diários de cerca de 1h30 de duração cada.

Busca pelo milésimo gol

A preparação física reflete em sua longevidade nos gramados. Desde que começou a brilhar no Manchester United, Cristiano Ronaldo se consolidou como grande expoente de sua geração ao lado de Lionel Messi. E desde que virou “trintão”, sua média melhorou. Até completar 30 anos, o atacante registrava 463 gols em 718 partidas (média de 0,64). De lá para cá, anotou 460 em 543, uma média de 0,84. E o milésimo gol, que parecia um sonho distante anos atrás, está cada vez mais perto. Mas será que dá tempo?

São 923 gols em 1259 jogos na carreria, o que equivale a 0,73 por partida. Com esta média, Cristiano precisaria de mais 105 duelos para alcançar o feito histórico — que pode até chegar antes, caso ele mantenha o ritmo de quase um gol por jogo que possui no clube saudita. Na atual temporada, balançou a rede 23 vezes em 25 jogos. Em dois anos e meio no futebol árabe já são 87 gols marcados em 95 partidas.

Com a atual média de 0,91 gol/jogo no clube saudita, precisaria de 85 jogos para chegar aos 77 gols que o separam do milésimo. Em um cenário em que seu time faz por volta de 50 jogos por temporada, entre Liga Saudita, King’s Cup e Champions League da Ásia, o gol mil pode chegar até o fim de 2026.

Sonho com a seleção

Ao prolongar a carreira em alto nível, Cristiano Ronaldo volta a alimentar um outro sonho que parecia ter se encerrado em 2022: conquistar uma Copa do Mundo pela seleção de Portugal. Ao todo, ele já disputou cinco edições do torneio. E depois da eliminação para Marrocos no Catar, o craque português publicou um texto em tom de despedida da competição.

— Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho — postou em suas redes sociais na época.

O fim do ciclo com a seleção portuguesa, porém, caminha para contar com uma tentativa final. O ídolo do país segue sendo nome presente nas convocações do atual treinador, o espanhol Roberto Martínez, e uma “última dança” pode acontecer na Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Quando o assunto é Cristiano Ronaldo, nunca duvide de até onde o português pode chegar.

Longevidade no esporte

Para chegar em alto nível em uma Copa do Mundo acima dos 40 anos, é necessário estar com o físico em dia. E isso nunca foi um problema para CR7. Segundo o próprio, este sempre será um compromisso irrefutável. É esta mentalidade que faz com que ele ultrapasse limites da idade para seguir construindo sua história no esporte.

Alguns atletas consagrados também já conseguiram seguir carreira nesta etapa da vida, como o tenista Roger Federer, e os ex-jogadores Pablo Maldini, Ryan Giggs e Romário. Mas para o português, não basta somente estar na ativa, e sim fazer a diferença.

Focado e sem pensar em parar, Cristiano Ronaldo tenta concluir seus objetivos finais. Ele entra em campo na sexta-feira, em duelo do Al-Nassr com o Al Feiha, pelo Campeonato Saudita.

