Internacional anuncia o meia Óscar Romero, ex-Botafogo, como reforço até o fim de 2025

A- A+

O técnico Roger Machado ganhou mais um reforço para o restante da temporada no Internacional. O clube gaúcho anunciou o acerto com o meia paraguaio Óscar Romero. O jogador chega em definitivo e assinou um vínculo até o fim de 2025.

Com passagens pelo futebol da Argentina, Espanha e Turquia, o atleta de 32 anos defendeu o Botafogo no ano passado e participou das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo clube carioca. O técnico gaúcho conta com a versatilidade de Romero para compor o setor.

Irmão gêmeo do atacante corintiano Ángel Romero, o novo reforço vai assinar o contrato assim que os exames médicos foram concluídos. No último dia da janela de transferências, o Inter definiu as chegadas do volante Diego Rosa e do zagueiro Juninho.

Apesar de ter fechado o ano com duas conquistas importantes pelo clube carioca, o atleta não chegou a disputar nenhuma partida pelo Botafogo em 2025. Fora dos planos, ele recebeu algumas sondagens, mas acabou optando por atuar no futebol gaúcho.

No novo clube, o atleta paraguaio vai ser avaliado pela comissão técnica para, então, ter uma previsão de estreia. Em 2024, pelo Botafogo, ele entrou em campo em 27 oportunidades, balançou as redes uma vez, e contribuiu com cinco assistências. Pela seleção paraguaia, Oscar Romero tem 58 jogos e quatro gols.

Em meio à chegada de mais um reforço, o Inter concentra suas atenções para a definição da fase semifinal do Campeonato Gaúcho Neste sábado, a equipe encara o Caxias pelo jogo da volta. No primeiro encontro, a equipe comandada pelo técnico Roger Machado bateu o rival por 2 a 0.

Veja também