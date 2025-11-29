A- A+

FUTEBOL Internacional anuncia volta de Abel Braga na tentativa de escapar do rebaixamento Após demissão de Ramón Díaz, Internacional opta pelo ex-treinador que atuou no time em 2020

Após demitir Ramón Díaz, o Internacional optou por um velho conhecido e anunciou a volta de Abel Braga ao clube para comandar o time na disputa das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele é o técnico que mais dirigiu o Inter (340 jogos oficiais) e fará sua oitava passagem pelo clube.

Abel foi o treinador do Inter na conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006, e em sua última passagem levou o time ao vice-campeonato do Brasileiro, em 2020.

Agora, porém, sua missão está na parte de baixo da tabela. Após a goleada de 5 a 1 sofrida diante do Vasco na sexta-feira e o triunfo do Vitória sobre o Mirassol no sábado, o Inter entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão.

O novo técnico terá agora dois jogos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada. Abel começa a trabalhar neste domingo, ao lado da comissão permanente do clube, já que além de Ramón Diáz também deixaram o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi.

Ramón Díaz chegou a Porto Alegre em setembro e tinha contrato até 2026. Comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

