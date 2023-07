Internacional anuncia volta do técnico argentino Eduardo Coudet

A- A+

O Internacional de Porto Alegre anunciou nesta quarta-feira (19) a volta do técnico argentino Eduardo Coudet, para assumir a equipe no lugar de Mano Menezes.

"O Sport Club Internacional anuncia Eduardo Coudet como novo treinador. Ele assina contrato até o final da temporada 2023", informou o clube em comunicado publicado em seu site.

Coudet, de 48 anos, retorna ao Inter depois de uma passagem de 11 meses pelo clube em 2020. Em novembro daquele ano, ele acertou sua saída para assumir o Celta de Vigo, da Espanha.

O argentino deixou então o 'Colorado' na liderança do Campeonato Brasileiro após 20 rodadas e classificado para as oitavas de final da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil.

Em 2023, Coudet assumiu o Atlético-MG no início da temporada e pediu demissão em de junho, em meio a discordâncias com a diretoria em relação a contratações.

No Inter, que enfrenta problemas financeiros, ele terá um elenco que foi reforçado nos últimos meses, com as chegadas do atacante equatoriano Enner Valencia, do volante chileno Charles Aránguiz e do goleiro uruguaio Sergio Rochet.

Embora Mano Menezes tenha levado a equipe ao vice-campeonato do Brasileirão em 2022, este ano o rendimento foi abaixo do esperado. Ele foi demitido na última segunda-feira, com o Internacional na 11º posição da tabela com 22 pontos, 17 atrás do líder Botafogo.

Em agosto, o time gaúcho vai disputar as oitavas de final da Libertadores contra o River Plate da Argentina.

