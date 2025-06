Internacional aposta em Maurício Salgado novamente para o time feminino

A- A+

O Internacional fez uma mudança importante no comando do futebol feminino. O Colorado demitiu o treinador Jorge Barcellos, e o substituto já está definido: Maurício Salgado, que conhece bem a equipe.

Jorge Barcellos e o auxiliar Matheus Guariento deixaram o comando da equipe após 26 jogos. O que pesou foi o início ruim no Brasileirão, com dois empates e três derrotas nas cinco primeiras rodadas.

"O Sport Club Internacional informa o desligamento do técnico Jorge Barcellos do comando das Gurias Coloradas. Com ele, o auxiliar Matheus Guariento também deixa o Clube. As Gurias Coloradas agradecem pelo profissionalismo, dedicação e serviço prestado, e desejam sorte na sequência da carreira”, informou o clube.

Ao todo, o comandante terminou com 44% de aproveitamento, após nove vitórias, oito empates e nove derrotas.

O retorno de Maurício Salgado

O treinador Maurício Salgado retorna ao comando das Gurias Coloradas após dois anos. Ele esteve no Flamengo nesse período.

“O Sport Club Internacional anuncia o retorno de Maurício Salgado, o 'Bari', ao comando técnico das Gurias Coloradas. Bem-vindo de volta, Bari! Vamos juntos em busca de novas conquistas!”, divulgou a equipe.

Durante a primeira passagem pelo clube, Maurício Salgado comandou 134 jogos, conquistando três títulos do Campeonato Gaúcho. Além disso, levou o time ao vice-campeonato brasileiro de 2022, o que garantiu uma inédita vaga na Copa Libertadores.

Em seu retorno, o contrato inicial é válido até o final de 2026. Os torcedores do Internacional esperam que o comandante consiga resgatar o bom futebol da equipe, já que conhece bem o clube e tem perfil de liderança.



Futebol brasileiro feminino está em evolução

O futebol feminino brasileiro se desenvolve a cada temporada, tornando as competições nacionais mais equilibradas e consolidando o domínio do país na América do Sul.

São Paulo ainda concentra as principais equipes, com destaque para o Corinthians, atual pentacampeão consecutivo do Campeonato Brasileiro e bicampeão da Copa Libertadores em sequência.

Confira a lista atualizada de campeões do Brasileirão Feminino:



Corinthians-SP: 6 (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

Ferroviária-SP: 2 (2014 e 2019)

Flamengo-RJ: 1 (2016)

Santos-SP: 1 (2017)

Rio Preto-SP: 1 (2015)

Centro Olímpico-SP: 1 (2013)



Outra competição em destaque no país é a Supercopa do Brasil. Ela começou em 2022, e o Timão conquistou os três primeiros títulos seguidos, mas neste ano foi superado pelo rival São Paulo. Portanto, em quatro edições, são os únicos vencedores até aqui.

Já na Copa Libertadores, que começou em 2009, seis clubes brasileiros já foram campeões. Em apenas três edições o título ficou com equipes de outros países. Confira:



Corinthians (Brasil): 5 (2017*, 2019, 2021, 2023 e 2024)

São José (Brasil): 3 (2011, 2013 e 2014)

Santos (Brasil): 2 (2009 e 2010)

Ferroviária (Brasil): 2 (2015 e 2020)

Palmeiras (Brasil): 1 (2022)

Audax (Brasil): 1 (2017*)

Colo-Colo (Chile): 1 (2012)

Sportivo Limpeño (Paraguai): 1 (2016)

Atlético Huila (Colômbia): 1 (2018)

*Audax/Corinthians conquistaram o título em parceria

