Futebol Internacional encaminha contratação de Leandro Kauã Prata da casa do Náutico, de 20 anos, deve integrar o elenco sub-20 do Colorado

O Internacional está próximo de anunciar a contratação do atacante Leandro Kauã, do Náutico. O jogador de 20 anos deve integrar o elenco sub-20 do Colorado. A transferência é por empréstimo, mas com opção de compra para os gaúchos.

Revelado na base do Náutico, Leandro Kauã tem três jogos pelo profissional, sem gols marcados. Em compensação, no sub-20, o atleta tem 18 bolas na rede em 35 partidas.

Com isso, Leandro Kauã não ficará à disposição do técnico Marquinhos Santos para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu estreia domingo (13), contra o Itabaiana, em Sergipe.

