A- A+

Libertadores Internacional e Fluminense decidem vaga na final da Libertadores; veja escalações e onde assistir O confronto tem início a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio

O primeiro finalista da Libertadores será decidido a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (4). Internacional e Fluminense entram em campo no Beira-Rio após um empate em 2 a 2 no jogo de ida.

Caso o confronto em Porto Alegre termine novamente empatado, a semifinal será decidida nos pênaltis.

Com o foco claramente na disputa da Libertadores e times reservas, Internacional e Fluminense perderam na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado foi superado dentro de casa por 2 a 0 para o Atlético-MG, enquanto o Tricolor das Laranjeiras tomou um 3 a 0 do Cuiabá como visitante.

O treinador Eduardo Coudet deve repetir a escalação que entrou em campo no Maracanã, na semana passada. A aposta na dupla Alan Patrick e Enner Valencia no ataque é uma das forças da equipe gaúcha.

Já Fernando Diniz conta com a ausência de Samuel Xavier, expulso no primeiro jogo. Guga será a opção na lateral-direita. Outra dúvida é na escalação de dois entre três atletas: Alexsander, Ganso e John Kennedy. Os dois últimos foram os escolhidos na ida.

Prováveis escalações:

Internacional: Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André e Ganso (Alexsander); Arias, Keno, Cano e John Kennedy (Alexsander). Técnico: Fernando Diniz.

Onde assistir: TV Globo e Paramount +.

Veja também

Champions League PSG, Barcelona, City e mais; confira os jogos da Liga dos Campeões desta quarta (4) e onde assistir