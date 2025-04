A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitou à Procuradoria-Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) uma investigação do ato racista de torcedores do Internacional contra o Sport, em partida do Brasileirão Feminino, nesta segunda-feira (31), e pediu ao órgão uma punição ao clube gaúcho.

Em nota publicada nas redes sociais da CBF, a entidade requereu que o Internacional cumpra três partidas de portões fechados fora da capital gaúcha até o julgamento da questão.

Em caso de confirmação da agressão por parte do STJD, o pedido é de mais outra penalização, que não foi especificada no comunicado da entidade.

A CBF também condenou o episódio e disse que tem como prioridade combater o racismo.

"Vamos cobrar uma apuração rigorosa. Não existe mais espaço para racistas no futebol", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O episódio foi registrado pelas câmeras da TV Brasil. Nas imagens da emissora, é possível ver a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço de banana para registrar o caso em súmula após a reclamação das atletas do Sport.

A CBF condena veementemente qualquer tipo de ação discriminatória no futebol e não tolera casos de racismo no esporte.

O combate ao racismo é uma das prioridades da CBF, a primeira confederação a implementar punição desportiva em seu Regulamento Geral de Competições para casos de preconceito.

Logo após tomar conhecimento do suposto ato racista sofrido pelas atletas do Sport na partida contra Internacional, realizada nesta segunda-feira (31), pelo Campeonato Brasileiro Feminino A-1, em Porto Alegre, a CBF informa que enviou de imediato toda a documentação à…



Internacional se pronuncia

O Internacional também se pronunciou a respeito do episódio racista contra as jogadoras do Sport. Também em nota publicada nas redes sociais, o clube gaúcho afirmou que conduziu uma apuração que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis.

O Colorado afirmou que solicitou as imagens do local da partida para encaminhar aos órgãos competentes e contribuir na apuração do caso.

O clube ainda repudiou o ato racista e se solidarizou com o Sport, colocando-se ao lado do Rubro-negro na busca pela apuração.

A Instituição reitera seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório e reafirma seu compromisso inegociável na luta contra todas as formas de preconceito, mantendo-se firme na promoção de um ambiente de respeito e igualdade dentro e fora de campo.

O Sport Club Internacional se solidariza com a equipe do Sport Recife, colocando-se ao seu lado na busca pela apuração dos fatos e no combate à discriminação. O futebol deve ser um exemplo de inclusão e respeito, dentro e fora das quatro linhas.

O Sport Club Internacional informa que, diante da gravidade dos fatos ocorridos na tarde desta segunda-feira (31/03), durante o jogo contra o Sport, pelo Brasileirão Feminino, conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as…

O que aconteceu?

Na reta final do jogo entre Internacional e Sport, empatado em 2x2, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino, um torcedor do clube gaúcho teria arremessado uma banana na direção do banco de reservas rubro-negro.





No momento do ato, as jogadoras do Sport se manifestaram, e câmeras da TV Brasil, que estava transmitindo o duelo, flagraram a quarta árbitra Andressa Hartmann recolhendo o pedaço da fruta.

Em nota, o Sport repudiu o ato e informou que "imediatamente após o lamentável episódio, o diretor de futebol feminino do Clube, Alessandro Rodrigues, dirigiu-se a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência e aguarda os desdobramentos do caso, incluindo a responsabilização do envolvido".

