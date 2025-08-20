A- A+

Libertadores Internacional x Flamengo: saiba onde assistir ao jogo de volta das oitavas de final da Libertadores Rubro-negro chega para o confronto em vantagem após vencer a ida por 1 a 0

Valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20) pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Para o duelo de volta, o Rubro-negro chega em vantagem após vencer a ida por 1 a 0 no Maracanã, na última quarta-feira (13). O gol da vitória foi marcado por Bruno Henrique.

Desse modo, o Flamengo precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final da competição, enquanto o Internacional precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para seguir adiante. Uma vitória Colorada por um gol de diferença leva a decisão para as penalidades.

Este é o terceiro confronto entre Internacional e Flamengo no intervalo de uma semana. Além do jogo de ida entre as equipes na Libertadores, gaúchos e cariocas se encontraram no último domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão, também no Beira-Rio, com vitória Rubro-negra por 3 a 1.

Inter e Flamengo devem ir com força máxima para o jogo desta noite. Do lado do Colorado, Alan Patrick, vice-artilheiro da Libertadores com cinco gols, é a principal esperança da equipe gaúcha. Já pelo Rubro-negro, Arrascaeta volta de suspensão e deve ser peça importante no setor de criação dos cariocas.

Quem avançar de Internacional e Flamengo enfrenta o vencedor de Estudiantes-ARG e Cerro Porteño-PAR, que jogam mais cedo, às 19h (horário de Brasília), no Ciudad de La Plata, em Buenos Aires. No duelo, os argentinos estão em vantagem após vencer a ida por 1 a 0 e dependem apenas de um empate para se classificar.

Confira as prováveis escalações de Internacional x Flamengo

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira (Ortiz) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Filipe Luís.

Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)



