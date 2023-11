Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

A- A+

O campeão da Libertadores volta a campo nesta quarta-feira pela 33ª rodada do Brasileirão. O Internacional recebe o Fluminense no Beira-Rio, em Porto Alegre, às 19h, em reedição da semifinal do torneio continental. Com 42 pontos, o Colorado ocupa a 11ª posição da tabela, três colocações e três pontos abaixo do tricolor carioca. A partida será transmitida ao vivo na TV fechada pelo SporTV e Premiere.

A vitória sobre o Cruzeiro no último final domingo, no Mineirão, fez o Internacional subir posições e aumentar a distância para a zona de rebaixamento, hoje em cinco pontos. O Colorado vem de uma sequência irregular: nas últimas cinco partidas, foram três vitórias — a goleada sobre o Santos por 7 a 1 e a vitória sobre o Vasco em São Januário por 2 a 1, além do Cruzeiro —, um empate com o Atlético-MG e uma derrota, em casa para o Coritiba.

Já o Fluminense tem sua primeira partida como campeão da América. Com um provável time reserva, o time de Fernando Diniz volta a campo apenas para cumprir tabela no Brasileirão, já que já está garantido na Libertadores de 2024 e usa a reta final do torneio como preparação para o Mundial de Clubes, em dezembro.

Onde assistir ao jogo Internacional x Fluminense ao vivo

O jogo entre Internacional e Fluminense será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere às 19h desta quarta-feira (8).

Horário do jogo Internacional x Fluminense

O Internacional é mandante nesta rodada e recebe o Fluminense, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para partida às 19h. O jogo, da 33ª rodada do Brasileirão, também pode ser acompanhado online pelos assinantes do Premiere no Globoplay.





Escalação do Internacional

Provável escalação do Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Dalbert (Nico); Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Escalação do Fluminense

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, David Braz, Nino e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Daniel, Leo Fernández e Giovanni (Isaac); Yony González e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem de Internacional x Fluminense

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Quatro árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Próximos jogos de Internacional e Fluminense

O Internacional volta aos gramados no próximo sábado (11) para enfrentar o Palmeiras, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, pela 33ª rodada. Já o Fluminense, que joga no mesmo dia, vai duelar contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

