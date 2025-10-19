A- A+

Campeonato Brasileiro Internacional x Sport: veja onde assistir e prováveis escalações Leão retorna a Porto Alegre, onde conquistou a primeira vitória neste Brasileirão

Duas vitórias em 27 jogos. Este é o Sport nesta edição da Série A do Brasileiro, com o rebaixamento cada vez mais perto de se concretizar. Neste domingo (19), no entanto, o clube pernambucano retorna ao lugar onde teve o primeiro momento de celebração no campeonato: Porto Alegre. Pouco mais de dois meses depois de vencer o Grêmio, por 1x0, o Leão visita o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio, pela 29ª rodada.

O Colorado chega ao compromisso deste fim de semana pressionado para obter um bom resultado. Com 32 pontos e ocupando a 15ª posição, o clube dirigido por Ramón Díaz está a apenas quatro do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. O Sport, por sua vez, segue na lanterna, com 17 pontos. São 14 pontos a menos do que o Santos, primeiro time fora do Z4.

Se já não bastasse a campanha aquém do esperado no certame, o Sport visita o Inter com problemas a serem resolvidos na escalação. Titular nas últimas partidas, Aderlan é desfalque certo na lateral direita. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo perante o Ceará e cumprirá suspensão automática. De volta, Matheus Alexandre é o substituto imediato na posição. O atleta esteve fora do confronto do meio de semana por apresentar um quadro de virose.

Caso Matheus Alexandre não tivesse condições de atuar, Igor Cariús seria improvisado na lateral direita. Na temporada passada, inclusive, o jogador foi acionado na função na reta final da Série B.

Ausente diante do Vozão por conta de uma lesão na coxa, Hyoran segue entregue ao departamento médico, mas não poderia encarar o Colorado por ter vínculo com os gaúchos. Já Léo Pereira está ficou de fora da viagem para Porto Alegre de última hora. "Por atos de indisciplina", o atacante foi punido pelo Sport e pode deixar o clube nos próximos dias.

Retornos

Em meio às dúvidas na lateral direita e ausências, Daniel Paulista contará com dois reforços. Pelo acúmulo de amarelos, o zagueiro Ramon Menezes e o volante Rivera ficaram de fora do jogo com o Ceará, e voltam a aparecer na formação inicial. Assim, João Silva e Pedro Augusto voltam a ser opções no banco de reservas.

Ficha técnica

Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodriguez (Bruno Henrique); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

Sport

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Beira-Rio (Porto Alegre/RS)

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere.

