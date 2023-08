A- A+

Caso Rubiales Internada durante greve de fome, mãe do dirigente espanhol teve crise de ansiedade e já recebeu alta Luis Rubiales está afastado do cargo acusado de assédio sexual após beijar jogadora

Em greve de fome após o filho ter sido acusado de abuso sexual, a mãe do presidente afastado da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, passou mal, teve de ser internada em um hospital nesta quarta-feira, mas já recebeu alta, após o diagnóstico médico apontar que ela teve uma crise de ansiedade. Segundo a CNN, Ángeles Béjar havia sido encaminha para o Hospital Santa Ana, em Motril.

“Devo avisar que ela teve uma crise e piorou. Por isso, teve que ser levada com urgência ao hospital Santa Ana, em Motril. Ela não está mais aqui”, afirmou o padre Antonio, responsável pela igreja Divina Pastora de Motril, onde Ángeles estava, em um comunicado à imprensa. "Foi devido ao calor e por tudo. Tinha os pés inchados e estava cansada. Nervosa também."

Ángeles Béjar havia decidido iniciar a manifestação por conta das acusações contra Rubiales e chegou a afirmar que estava disposta a "morrer pelo filho".

— Não existe abuso sexual ao haver consentimento por ambas as partidas, como fica demonstrado nas imagens. Por que estão sendo cruéis com ele? O que está por trás de todas essa história? Ele é incapaz de fazer mal a alguém — disse a mãe de Rubiales, segundo a "EFE", quando decidiu pelo jejum.

Segundo o jornal português A Bola, nesta terça-feira, a polícia chegou a ser chamada à igreja para impedir incidentes durante uma missa, porque fiéis presentes não teriam gostado da "confusão" no momento da abertura das portas, tendo chamado autoridades ao local.



Novas imagens

Um vídeo filmado por alguém do público que acompanhava a cerimônia de premiação da seleção da Espanha campeã da Copa do Mundo, no dia 20 deste mês, mostra um outro ângulo do momento em que Rubiales segura a cabeça da jogadora Jenni Hermoso e dá um beijo na boca dela. Nas novas imagens, é possível ver que, assim que a jogadora chega para cumprimentar o dirigente, ele se pendura nela enquanto dá um abraço, antes de se afastar ligeiramente, segurá-la pela cabeça e dar-lhe um beijo.

Nesta segunda-feira, os dirigentes das federações territoriais, convocados pelo presidente interino da RFEF, Pedro Rocha, pediram a demissão imediata de Rubiales, afastado de presidência da entidade após a repercussão do caso. No sábado, o presidente do Comitê Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, anunciou a suspensão provisória de Rubiales de todas as atividades relacionadas ao futebol em âmbito nacional e internacional.

