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Parreira Internado, Parreira apresenta melhora, mas segue em UTI, diz hospital Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, treinador de 83 anos está internado no Rio para tratamento de quadro pulmonar

O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira , de 83 anos, apresentou melhora no quadro de inflamação pulmonar, mas segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Samaritano Barra, na Zona Oeste do Rio.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, a unidade de saúde destacou que Parreira ainda necessita de cuidados intensivos, respira com auxílio de aparelhos e que não há previsão de alta.

Parreira convive há anos com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável por parte importante da defesa imunológica do organismo. A doença foi revelada publicamente pelo treinador em 2022 e desde então ele passou por diferentes etapas de tratamento.

O linfoma de Hodgkin ocorre quando células do sistema imunológico sofrem alterações e passam a se multiplicar de forma descontrolada, podendo atingir diferentes regiões do corpo. O câncer costuma surgir inicialmente em linfonodos do pescoço ou do tórax e, sem tratamento adequado, pode se espalhar para outros órgãos.

Um dos nomes mais importantes da história do futebol brasileiro, Parreira conquistou a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos mundiais da seleção brasileira. Ao longo da carreira, participou de seis Copas do Mundo como treinador e integrou comissões técnicas em outras edições do torneio.

Além da seleção brasileira, comandou equipes e seleções em diversos países, tornando-se um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial. Sua trajetória inclui passagens por Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul e clubes brasileiros.

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