MUNDIAL DE CLUBES International Board autoriza explicações do VAR ao público no Mundial de Clubes Competição será realizada entre os dias 1° e 11 de fevereiro no Marrocos

A International Board (IFAB), entidade que dita as regras do futebol, autorizou nesta quarta-feira que os árbitros expliquem ao público as decisões do VAR durante o próximo Mundial de Clubes, no início de fevereiro, mas vetou as substituições temporárias em caso de concussão, informou o diretor executivo da Federação Inglesa (FA), Mark Bullingham.

Em reunião em Wembley, a IFBA validou a proposta referente ao VAR para o Mundial de Clubes, de 1 a 11 de fevereiro no Marrocos, e a Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia (20 de julho a 20 de agosto), explicou Bullingham.

As comunicações entre o árbitro de campo e seus assistentes na cabine do VAR continuam sendo confidenciais, mas a decisão final será explicada ao público.

"Achamos que é importante em termos de transparência, principalmente para os torcedores no estádio, que atualmente não recebem informações suficientes sobre estas decisões", disse o dirigente ao sair da reunião.

Por outro lado, não houve um acordo para permitir a partir da próxima temporada as substituições temporárias em caso de concussão cerebral, uma medida solicitada pelo sindicato mundial de jogadores FIFPro e pelo World Leagues Forum, que representa 40 ligas profissionais. A medida atual que prevê substituições definitivas foi mantida sem limite de tempo.

Os defensores das substituições temporárias, como já acontece no rugby, argumentam que sua adoção facilitaria a tomada de decisão de tirar um jogador de campo, dando mais tempo aos médicos para decidir se o jogador pode continuar jogando ou não, sem que sua equipe tenha que jogar em inferioridade durante esse tempo.

"Existem diferentes pontos de vista e todos são defensáveis", admitiu Bullingham, partidário da medida.

