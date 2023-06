A- A+

Futebol Interventor do Conselho Deliberativo do Santa Cruz prega união no clube Ricardo De Paula tomou posse na última segunda (5) após o afastamento por tempo indeterminado de Marino Abreu

Após o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Marino Abreu, ser afastado do cargo por tempo indeterminado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), sob a alegação de que a decisão tornaria o ambiente "mais leve" com o poder Executivo do clube, o Tricolor apresentou Ricardo de Paula como interventor do CD. O gestor ficará inicialmente 60 dias no cargo e, no primeiro discurso, pregou "união e pacificação" no Tricolor.

"Nosso objetivo é unir o clube, pacificar. É um desafio positivo. Nesse momento que incorporo a AGE, estou unindo o clube. Estou saindo de 200 conselheiros para aproximadamente 500. Fico muito feliz por ser um momento tão importante do Santa Cruz, quando ele bota seu ativo maior, que é o seu patrimônio e a torcida imensa, com média de 19 mil por jogo. Nesse momento fico muito feliz de poder somar”, afirmou Ricardo de Paula.

O interventor também detalhou as primeiras ações que tomará no clube. "Na próxima semana, nós vamos convocar a assembleia e ver o que é preciso para sermos bem proativos nos 30 dias para contribuir com a recuperação (judicial). Estou muito motivado e otimista pelas ligações que recebi", disse.

Veja também

Roland Garros Ruud, o último obstáculo para Djokovic e seu histórico 23º título de Grand Slam