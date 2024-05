A- A+

NÁUTICO Invencibilidade de décadas: Náutico não perde para o Remo, nos Aflitos, há 24 anos Equipes irão se enfrentar no próximo sábado (25), às 17h, pela Série C

Pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico irá enfrentar o Remo, no próximo sábado (25), às 17h, no Estádio dos Aflitos. Apesar do jejum de vitórias contra o adversário, que dura seis anos, o Timbu entrará em campo para defender uma invencibilidade de 24 anos contra a equipe paraense jogando em casa.

Ao todo, as duas equipes já duelaram 33 vezes, com 13 vitórias para o Timbu, 10 triunfos para o Leão e 10 empates. A última derrota do Náutico para o Remo, no Recife, ocorreu em setembro de 2000, quando o adversário aplicou 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da época, conhecido como Copa João Havelange.

De lá para cá, os clubes já se encontraram 16 vezes e o Náutico só sofreu duas derrotas, em 2004 e 2021, ambas pela Série B. Apesar do retrospecto favorável, o Timbu acumula um jejum de seis anos sem ganhar da equipe paraense.

A última vez que o clube pernambucano venceu o Remo foi em junho de 2018, pelo placar de 3 a 2, na Série C, nos Aflitos. Na ocasião, Robson José, Jhonnatan Guimarães e Wallace Pernambucano marcaram os gols da equipe alvirrubra.

O confronto mais recente entre os times aconteceu na Série C do ano passado. Nos Aflitos, as equipes empataram sem gols.

Confira os últimos cinco duelos entre Náutico e Remo:

23/07/2023 - Náutico 0 x 0 Remo (Série C)

24/09/2021 - Remo 1 x 0 Náutico (Série B)

26/06/2021 - Náutico 1 x 0 Remo (Série B)

11/08/2018 - Remo 1 x 1 Náutico (Série C)

09/06/2018 - Náutico 3 x 2 Remo (Série C)

Náutico na Série C

Com um jogo a menos, devido ao adiamento da partida contra o Ypiranga, em razão da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul, o Náutico ocupa a 11ª colocação na tabela da Série C, com quatro pontos conquistados em quatro jogos.

Vindo de duas derrotas consecutivas, contra Ferroviária e Volta Redonda, ambas fora de casa, o Timbu terá o mando de campo e a presença da torcida como um combustível para voltar a vencer no campeonato e resgatar a confiança do torcedor.

'Cara nova' no elenco

A partida contra o Remo poderá contar com uma nova peça no elenco alvirrubro. O volante Renato Alves, de 32 anos, já iniciou os trabalhos com o grupo e aguarda a regularização para ficar à disposição do técnico Mazola Júnior.

A rescisão com o Remo já foi publicada na última sexta-feira (17), e o jogador já aparece com a camisa do Náutico no BID. Caso seja regularizado no início desta semana, Renato poderá estrear contra o Leão no próximo sábado (25).

O atleta atuou em 12 partidas pela equipe paraense. Na temporada passada, pelo Atlético-GO, entrou em campo 16 vezes, sendo 12 como titular.

Remo sob novo comando

Abaixo do Náutico na classificação, ocupando o 14º lugar, o Remo demitiu o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, após o empate contra o Tombense, na quinta rodada da Série C.

De acordo com o GE, o técnico mais cotado para assumir o cargo é Luizinho Lopes, que estava no Brusque desde novembro de 2022. A expectativa é que o anúncio seja realizado durante esta semana, e que o Leão chegue no Recife sob novo comando.



Aflitos recebe torcida alvirrubra



O duelo deste sábado (25) será marcado pelo reencontro da torcida alvirrubra nos Aflitos. Cumprindo a suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a briga de torcedores uniformizados no ano passado, o Náutico não recebeu o torcedor nos primeiros jogos da Série C em casa. A última partida com público nos Aflitos aconteceu na final do Pernambucano contra o Sport, no dia 30 de março.

Para a ocasião, o Timbu iniciou a venda dos ingressos com desconto especial para os torcedores que comprarem de forma presencial. Quem levar 2kg de alimento não perecível, vai ganhar 50% de desconto no ingresso de qualquer setor. Os alimentos serão doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na venda virtual, os sócios fazem a compra no site: sociomaisfieldonordeste.com.br, enquanto os não sócios acessam a plataforma do FutebolCard clicando aqui.

Valores:

Hexa: R$ 30,00 (não sócio)

Vermelho:R$ 50,00 (não sócio)

Cadeiras: R$ 150,00 (não sócio)

Visitante R$ 50,00

Veja também

FUTEBOL Marcelo, do Fluminense, lamenta a aposentadoria de Toni Kroos: 'Dia triste para o futebol'