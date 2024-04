A- A+

INVENCIBILIDADE Invencibilidade de décadas: Sport não perde para o Vila Nova há 20 anos Última derrota do Leão no confronto aconteceu em junho de 2004, em partida válida pela Série B

Na próxima sexta-feira (26), às 19h, na Arena de Pernambuco, o Sport entra em campo com um objetivo maior que a vitória: defender a invencibilidade contra o Vila Nova, que já dura duas décadas.

Historicamente, as duas equipes se enfrentaram 16 vezes, todas elas pela Segundona. Em todos os dados, o Leão leva a melhor.

São oito vitórias para a equipe Rubro-negra, quatro empates e apenas uma derrota para o clube goiano, que ocorreu pela Série B de 2004.

No saldo de gols, porém, mais um tabu favorável para o Leão. O Tigre não marca um gol contra a equipe pernambucana desde 2010.

O último gol sofrido foi pela Série B daquele ano, em partida que terminou empatada por 1 a 1. Ao todo, são 19 gols marcados pelo Sport e apenas seis gols sofridos.

No ano passado, as duas equipes se enfrentaram novamente pela Segundona. Por coincidência, a primeira partida também era válida pela segunda rodada do Brasileirão e acabou com o triunfo pernambucano por 1 a 0. Vagner Love balançou as redes ainda no primeiro tempo, na Ilha do Retiro.

No jogo da volta, o placar se repetiu. Dessa vez, Luciano Juba foi o autor do gol.

Vencendo também por 1 a 0, com gol de Bruno Mineiro, dessa vez em 2011, o Sport conseguiu o acesso à Série A após a vitória sobre o Tigre. Essa conquista, assim como a goleada por 5 a 2 em 2005, ficará marcada na memória do torcedor Rubro-negro.

Bruno Mineiro marca gol e leva o Sport de volta à Série A. Foto: Reprodução/Globo

Histórico de confrontos entre Sport e Vila Nova:

15/10/2002 Sport 0 x 0 Vila Nova - Série B

24/05/2003 Vila Nova 0 x 1 Sport - Série B

22/06/2004 Vila Nova 1 x 0 Sport - Série B

02/07/2005 Sport 5 x 2 Vila Nova - Série B

11/07/2006 Vila Nova 1 x 1 Sport - Série B

09/10/2006 Sport 3 x 0 Vila Nova - Série B

24/08/2010 Sport 0 x 0 Vila Nova - Série B

09/11/2010 Vila Nova 1 x 1 Sport - Série B

23/08/2011 Sport 2 x 0 Vila Nova - Série B

26/11/2011 Vila Nova 0 x 1 Sport - Série B

20/08/2019 Vila Nova 0 x 2 Sport - Série B

17/11/2019 Sport 0 x 0 Vila Nova - Série B

18/07/2022 Sport 0 x 0 Vila Nova - Série B

06/11/2022 Vila Nova 0 x 0 Sport - Série B

18/06/2023 Sport 1 x 0 Vila Nova - Série B

02/08/2023 Vila Nova 0 x 1 Sport - Série B

Leão na temporada

Nesta temporada, o Sport já entrou em campo 25 vezes, por Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, o Leão soma 16 vitórias, seis empates e três derrotas.

Ingressos

Depois de vencer o Amazonas por 3 a 2 na primeira rodada, o Sport já iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Vila Nova.

Com valor promocional a partir de R$ 15 (meia), no Setor Sul, os ingressos para o público geral podem ser adquiridos no site a partir das 16h desta terça (23). A venda física será realizada no dia da partida, se ainda houver ingressos.

