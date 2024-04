Invencível? Em casa, City tem retrospecto incrível dentro e fora da Champions League

A- A+

Desde 2022 o Manchester City não sabe o que é perder uma partida em sua casa, o Etihad Stadium, pela Premier League. Achou pouco? Pela Champions League, a equipe inglesa não é derrotada desde 2018, quando o francês Lyon saiu vitorioso. Esse é um dos trunfos que os cityzens irão usar para conquistar a classificação para a próxima fase na segunda partida das quartas de final, contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, às 16h, pela competição europeia.

Na Premier League, a última vez que o City sentiu o peso de uma derrota dentro de sua casa aconteceu em 12 de novembro de 2022, contra o Brentford. Na ocasião, o time visitante marcou nos acréscimos do segundo tempo, mas precisamente aos 98, para completar o placar de 2 a 1 pela 16ª rodada. Com dois gols de Toney, o time soube aproveitar a oportunidade para levar o resultado, enquanto o time de Manchester teve que se contentar com o gol de Foden.

Desde então, o time acumula 27 partidas de invencibilidade no Etihad Stadium, sendo 21 vitórias e seis empates. Dentre os números, o Manchester tem nove vitórias e um empate na temporada 22/23, e 12 vitórias e seis empates na atual.

Já pela Champions League, o retrospecto do time é mais amedrontador aos adversários. Em 6 de março, o clube inglês chegou a marca de 30 partidas invicto em casa na competição com a vitória por 3 a 1 sobre o FC Copenhagen. A última derrota na competição continental ocorreu em 19 de setembro de 2018, quando o francês Lyon venceu por 2 a 1, na estreia dos ingleses naquele ano.





Com o pé esquerdo, a derrota marcou a última vez, em quatro temporadas, que o City perdia em casa. Com gols de Maxwell Cornet e Nabil Fekir ainda no primeiro tempo, os franceses conseguiram manter a vantagem durante todo o confronto, apesar de Bernardo Silva também balançar as redes uma vez. No confronto, Manchester deu 22 chutes, sendo 8 na direção do gol, enquanto o Lyon alcançou apenas metade em ambas as estatísticas.

Apenas o Shakhtar Donetsk na fase de grupos de 2019/20 e o Sporting CP nas oitavas de final de 2021/22, foram capazes de impor um empate aos ingleses desde sua última derrota. Além disso, alcançaram também a sétima temporada consecutiva nas quartas de final da competição e 23 jogos sem perder, em casa e fora, em competições europeias. O analista de redes sociais do Manchester City no Brasil Icaro Caldas opinou sobre como jogar no Etihad pode ser um aliado.

— O City passou por um processo de transformação mental, técnica e competitiva. Antes a equipe não tinha tanta força assim em casa, mas nos últimos anos adquiriu essa mentalidade vencedora, o espírito competitivo e de muito sucesso. Vencer o City no Etihad Stadium é muito difícil. Para ganhar lá dentro tem que jogar muita bola. Etihad se tornou um triturador de adversários. Quem vai lá já vai esperando ficar com o time todo fechado, recuado, com 20% de posse de bola e com risco de ser goleado — declarou ao Globo.

O fator casa, no caso do Manchester City, vai além de números e estatísticas. O time comandado por Pep Guardiola ganha forças com o apoio de sua torcida e o ambiente familiar de seu estádio, e se agarra nisso para tentar avançar contra o Real Madrid após o primeiro confronto, que terminou com o empate em 3 a 3.

