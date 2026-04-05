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SPORT Invicto e "tomando gosto", Márcio Goiano estabiliza Sport enquanto diretoria busca novo comandante Treinador interino celebra a vitória sobre o Londrina, neste sábado (4), pela terceira rodada da Série B

O futebol brasileiro é conhecido por sua impaciência, e Márcio Goiano, técnico interino do Sport, demonstrou plena consciência disso após a vitória por 2 a 1 sobre o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela terceira rodada da Série B, na noite deste sábado (4).

Em uma coletiva marcada pela lucidez, o treinador celebrou o resultado que colocou o Leão nos trilhos das vitórias.

A realidade dos números

Segundo Márcio, o desempenho técnico precisa vir acompanhado de pontos na tabela para que o trabalho tenha sustentação.

"O futebol cobra muito os resultados, principalmente as vitórias, então, realmente, o resultado foi muito importante para nós", desabafou o comandante.



Ele explicou que, embora o Sport busque o controle, a complexidade da competição nem sempre permite o cenário ideal.

"A matemática são três pontos, mas não é tão simples assim. A gente encontra adversários com qualidade e que dificultam muito o jogo dentro do campo, foi isso que nós encontramos hoje. Sabíamos da importância do resultado para a gente. Nós encontramos uma equipe organizada, dentro do que a gente estudou", afirmou.

Estratégia e virada

Após um primeiro tempo de dificuldades, onde o time sofreu com a velocidade do contra-ataque paranaense, Márcio Goiano usou o intervalo para ajustar o psicológico do elenco.



“No segundo tempo a gente conversou com os atletas com relação à confiança, de acreditar (na vitória). Não poderíamos dar outra oportunidade (para o Londrina). Outra oportunidade realmente seria o segundo gol, e aí realmente ficaria muito difícil”, comentou.

A leitura tática foi precisa: as entradas de Clayson e Marlon mudaram a dinâmica da partida. Enquanto Clayson trouxe a experiência necessária para controlar o jogo sob pressão, Marlon ofereceu a sustentação defensiva, liberando Chrystian Barletta para circular e decidir o confronto.

A base rubro-negra

Um dos pontos altos da gestão interina tem sido a coragem de manter os pratas da casa em momentos de cobrança elevada. Márcio Goiano detalhou o processo de maturação de duas peças fundamentais: o lateral Augusto Pucci e o volante Zé Lucas.

Pucci foi exaltado por sua capacidade de aproveitar as oportunidades, tornando-se o jovem com mais minutos em campo nesta sequência.



Do outro lado, com apenas 18 anos recém-completados, Zé Lucas é tratado como um talento "diferente". Recém-chegado de sua participação com a seleção brasileira sub-20, o atleta se integrou ao grupo na última quarta-feira e deixou evidente que é um pilar no time titular do Leão.

Um novo treinador

Apesar do bom aproveitamento de Márcio Goiano, que brincou estar "tomando gosto" pela função após conquistar 10 de 12 pontos possíveis - somando as partidas da Copa do Nordeste e da Série B -, a diretoria rubro-negra mantém o cronograma para a contratação de um novo treinador.

O diretor de futebol do Sport, Lucas Ventura, reforçou antes da partida contra o Londrina que o clube não irá se desviar do planejamento inicial.



"No que tange à chegada de um novo treinador, a semana foi de bastante trabalho, várias conversas. Temos avançado, mas tudo de acordo com o nosso planejamento", afirmou o dirigente.

Ventura destacou que o foco da cúpula de futebol está na chegada do novo comandante, enquanto o elenco segue fortalecido por quatro reforços recentes (Biel Fonseca, Madson, Edson Lucas e Perotti) que deram mais opções à comissão técnica.

Sem tempo para descansos, o próximo compromisso do Sport será na quarta-feira (8), às 21h30, contra o Retrô, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

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