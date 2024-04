A- A+

Futebol Invicto há oito jogos, Ypiranga é próximo adversário do Náutico na Série C Clubes se enfrentaram apenas uma vez na história, em Erechim, no empate em 3x3

Erechim, município do Rio Grande do Sul com pouco mais de 100 mil habitantes, comemora nesta terça (30) 106 anos de fundação. História que se entrelaça com a do Ypiranga, que em agosto completa um século de criação. Um clube que representa a cidade gaúcha e que, em 2024, vive bom momento na temporada, com oito jogos de invencibilidade, acumulando liderança na Série C do Campeonato Brasileiro e presença na terceira fase da Copa do Brasil. Adversário que não promete facilitar a vida do Náutico, sábado (4), nos Aflitos, pela terceira divisão.

Saga dos empates

O Ypiranga não perde há mais de dois meses. O último tropeço foi dia 10 de fevereiro, por 2x0, contra o Avenida, pelo Campeonato Gaúcho. De lá para cá, o Canário engatou dois empates sem gols contra Grêmio e São Luiz, ambos pelo Estadual.

Em seguida, o Ypiranga empatou em 1x1 com o River-PI, no Albertão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois, outros dois resultados de igualdade pelo Gaúchão, sendo 1x1 diante do Santa Cruz e 0x0 ante o Brasil de Pelotas.

Depois de cinco empates consecutivos, vieram as vitórias. A primeira foi decisiva, por 2x0, no Colosso da Lagoa, pela segunda fase da Copa do Brasil. Resultado que permitiu a classificação dos gaúchos para a terceira etapa, enfrentando nesta quarta (1º) o Athletico, em Erechim.

Líder da Série C

Ao lado do Athletic, o Ypiranga ocupa a ponta da Série C. Os gaúchos estrearam vencendo por 3x1 o CSA, em Erechim, e depois golearam o Londrina por 4x0, no estádio do Café. Comandado pelo técnico Thiago Carvalho, o Canário tem no elenco o experiente centroavante Edson Carius e um velho conhecido dos pernambucanos, o atacante Matheus Anderson, ex-Santa Cruz e com dois gols anotados no torneio nacional.

“Nesse início de campeonato, quem sair na frente vai dar um passo maior. Esperamos fazer esse pontos em casa, com vitórias, e sempre tentar pontuar fora. Começar bem dá um gás a mais na competição. Sabemos um pouco do adversário. É uma equipe organizada, que vem de bons resultados, mas o professor está pensando na melhor estratégia de jogo para sair de lá com a vitória”, afirmou Wendel Lessa.

Náutico e Ypiranga se enfrentaram apenas uma vez na história, na Série C 2023. O jogo terminou empatado em 3x3. Em 2024, o confronto entre os clubes, nos Aflitos, terá entrada apenas de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PcD) por conta de punição sofrida pelos alvirrubros após confusão entre torcedores do clube e do Confiança, ano passado, no Batistão, também na terceira divisão.

“A torcida ajuda muito quando está na arquibancada, apoiando. Só de ter esse público com crianças e mulheres já é importante porque não tê-los diante do São Bernardo foi difícil. Esperamos que, nesse e para os próximos, quem estiver lá (nos Aflitos) nos ajude da melhor forma possível”, apontou o meia.

