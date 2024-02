Invicto no Estadual, Náutico recebe o Porto, nos Aflitos; confira escalações

A- A+

Acabou a invencibilidade? Não no Campeonato Pernambucano. Vindo de um tropeço por 1x0 para o Botafogo-PB, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste - a primeira derrota no ano -, o Timbu volta as atenções para o Estadual nesta quarta (7), diante do Porto, novamente em casa, pela sétima rodada.

Ao menos no Pernambucano, o Náutico permanece sem perder. O Timbu é o vice-líder da competição, com 14 pontos, acumulando até o momento quatro vitórias e dois empates. Já garantido no mata-mata, os alvirrubros brigam por uma das duas primeiras posições que levam diretamente para as semifinais. Para o confronto, o técnico Allan Aal não poderá contar com o volante Lorran, com lesão grau um na coxa esquerda. Igor Pereira deve ser o substituto.

“O professor bate na tecla que não podemos cuidar somente da parte técnica e tática, mas também do lado mental para sermos campeões. Estou me ambientando ao clube e acredito que no dia a dia vou me sentir mais em casa”, apontou Igor.

Na frente, a dúvida é se o treinador vai manter o trio de ataque formado por Leandro Barcia, Ray Vanegas e Paulo Sérgio. Júlio César, Kauan e Thalissinho são opções que brigam por um espaço no setor.

Tabu em campo

O Náutico não perde do Porto há mais de uma década. A última derrota foi no Estadual de 2011, por 2x1, no Lacerdão. De lá para cá, o Timbu venceu seis vezes e empatou uma. Se o recorte for apenas jogos com os alvirrubros como mandante, o jejum é um pouco maior, com o revés mais recente sendo o de 2010, também por 2x1.

“É um jogo muito importante e difícil em nosso estádio. Estamos focados em conseguir os três pontos e seguir firme em busca da liderança do campeonato”, afirmou o lateral-esquerdo Luiz Paulo.

Novo comandante

O Porto terá estreia no comando técnico. Após demitir Luciano Ribeiro, o Gavião contratou Carlos Alberto, de 55 anos, ex-Íbis e Ipojuca. O profissional chega com a missão de ajudar os caruaruenses a evitarem o rebaixamento à Série A2. A equipe está na vice-lanterna, com apenas três pontos, acumulando apenas uma vitória e quatro derrotas. O time ainda tem a pior defesa da competição, com 17 gols sofridos.

Ficha técnica

Náutico

Vágner; Arnaldo, Rafael Vaz, Robson Reis e Luiz Paulo; Igor Pereira, Marcos Júnior e Patrick Allan; Leandro Barcia, Ray Vanegas e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal.

Porto

João Ciriaco; Edson Júnior, José Werisson, Kaio Henrique e Oziel; Bruninho, Adãozinho, Ítallo Melo e Robinho; João Gabriel e Ivisson. Técnico: Carlos Alberto

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo. Assistentes: Dhiego Cavalcanti Pereira e Manoel Barbosa da Silva Neto

Transmissão: GOAT

