Futebol Invicto no Sul-Americano, Brasil encara o Peru nesta terça (22), no Geraldão Seleção brasileira vem de vitórias contra Chile e Argentina, ambas por 3 sets a 0

Após folga na tabela, o Brasil volta às quadras na noite desta terça (22) pelo Sul-Americano de vôlei feminino. Líder do torneio, com seis pontos ganhos e nenhum set perdido, o Brasil enfrenta o Peru, às 20h30, no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no Recife. O outro duelo do dia será mais cedo, às 18h, entre Argentina e Colômbia.

Empurrada pela torcida pernambucana, que tem prestigiado os jogos da seleção no Geraldão, o Brasil vem de vitórias contra Chile e Argentina, ambas por 3 sets a 0. “Estou muito feliz. Nunca tinha jogado no Recife. A receptividade das pessoas, o calor e a alegria em ver o voleibol é muito importante para gente”, afirmou a oposta Kisy. A atleta foi a maior pontuadora do confronto diante das argentinas, com 15 acertos (13 de ataque, um de bloqueio e um de saque).

Depois de pegar o Peru, o Brasil fechará a participação no Sul-Americano na quarta, diante da Colômbia, às 20h30. A competição serve de teste final antes do Pré-Olímpico de vôlei, em setembro, no Japão.

Regra do Sul-Americano

O Sul-Americano é disputado no formato de pontos corridos. Quem ganha por 3 sets a 0 ou 3 a 1, fatura três pontos, com o perdendo zerando. Se a vitória for por 3 sets a 2, ou seja, com o jogo indo para o tie-break, a seleção vencedora leva dois pontos e a derrotada sai com um. São cinco rodadas ao todo, com cada equipe jogando quatro vezes e folgando uma na tabela. Ao final do campeonato, quem tiver mais pontos é a campeã.

A partir do dia 26 de agosto, será a vez dos homens entrarem em quadra no Sul-Americano masculino de vôlei. Além do País, disputam a competição Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Com exceção da edição de 1964, ganha pelos argentinos, os brasileiros ficaram com o ouro nos demais momentos, somando 33 ao todo.

Visitantes ilustres

O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, recebeu, nesta manhã, integrantes da seleção feminina de vôlei para uma roda de conversa com estudantes. As jogadoras Lays, Natinha e Lorena, além da ex-atleta Sheila, que após a aposentadoria passou a fazer parte da comissão técnica, responderam a uma série de perguntas dos alunos da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Brigadeiro Eduardo Gomes, da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Manoel Borba e dos campeões da modalidade nos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS), Colégio Boa Viagem e Colégio Madre de Deus.



