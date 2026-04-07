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Sport Invicto há cinco jogos, Sport tem sequência em casa para confirmar bom momento Em uma semana, Rubro-negro terá três jogos como mandante na Ilha do Retiro

A duas semanas sem técnico, o Sport tem conseguido, dentro de campo, dar a tranquilidade necessária para a diretoria para anunciar um substituto para Roger Silva. O Leão soma cinco jogos de invencibilidade e terá um período determinante para confirmar o bom momento em 2026, seja sob o comando do auxiliar Márcio Goiano ou do próximo treinador.

Até o fim de abril, o Rubro-negro tem seis jogos agendados entre Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. Do total, quatro serão na condição de mandante. Três deles, inclusive, em um intervalo de oito dias, a partir desta semana.

Nesta quarta-feira (8), o Sport recebe o Retrô, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Invicto na competição, o Leão tem boas chances de encaminhar classificação à próxima fase. Já no sábado (11), a equipe leonina encara o Avaí, às 18h, pela Segundona. Enquanto na quarta da próxima semana, dia 15, fecha a sequência em casa perante o Maranhão, às 21h30, pela quarta rodada do Nordestão.

Nos três últimos jogos do mês, o clube da Praça da Bandeira sai da capital pernambucana em duas ocasiões. No dia 18 de abril, um sábado, o Sport visita o América-MG, às 18h, em Belo Horizonte, e no dia 29 de abril, às 17h, encara o Fortaleza em solo cearense.

Entre os confrontos longe do Recife, o Rubro-negro mede forças com o Novorizontino, na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada da Série B, em duelo que ainda terá data e horário divulgados pela CBF.

Atuando como mandante em 2026, o Sport fez dez jogos. São seis vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 70%. O único revés aconteceu para o Athletic-MG, por 3x1, pela quarta fase da Copa do Brasil, que culminou na eliminação dos pernambucanos na competição.

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