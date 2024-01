Invictos, Corinthians e Cruzeiro buscam título da Copinha nesta quinta; saiba onde assitir

A- A+

Leia também

• Flamengo x Cruzeiro e Novorizontino x Corinthians; saiba onde assistir às semifinais da Copinha

• Com gol de letra, Corinthians dá show e vai à final da Copinha; confira o gol

Corinthians e Cruzeiro decidem nesta quinta-feira (24), o título da Copinha, principal torneio de categorias de base do país. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa às 15h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista, no dia em que completa aniversário de 470 anos. A partida contará com transmissão da Globo/Sportv/CazéTV.

Os finalistas chegam à decisão com campanhas invictas. O Timãozinho, maior campeão da Copinha, busca levantar a taça pela 11ª vez – a última foi em 2016. Já os Crias da Toca, apelido da equipe do Cruzeiro, querem pôr fim a um hiato de 17 anos sem títulos para, finalmente, conquistar o bicampeonato. O Copinha teve início no último dia 2, reunindo 128 times e cerca de 3,5 mil jovens, com idades entre 15 e 21 anos.

O campeão da 54ª edição da Copa São Paulo será conhecido após vitória simples no tempo regulamentar. Mas, em caso de empate ao final dos 90 minutos, a definição do jogo será na cobrança de pênaltis.

O Timãozinho se garantiu presença na final após golear o Novorizontino, por 3 a 0, na última segunda ( 22), com hat-trick do artilheiro Arthur Sousa, de 20 anos. Na mesma noite, o Cruzeiro eliminou o Flamengo por 2 a 1 na semi, com gols de gols de Bruno Alves e Gui Meira. Decampeão do torneio, o Timãozinho levantou a taça pela última vez em 2016, após superar o Flamengo na cobrança de pênaltis.

Na partida decisiva nesta quinta, os Crias da Toca não poderão contar com o atacante Fernando, de 18 anos, artilheiro do time ao lado de Gui Meira, ambos com quatro gols. Ele cumprirá suspensão automática por ter recebido o cartão amarelo na vitória contra o Rubro-Negro na semifinal. Na única vez que disputou a final do torneio, em 2007, o Cruzeiro superou o São nas penalidades.

Saiba como adquirir ingressos para a final da Copinha entre Corinthians e Cruzeiro, em São Paulo!



A venda será feita presencialmente na bilheteria da Neo Química Arena, a partir das 13h30, desta quinta-feira (25/1). Ingressos limitados, no valor de R$40.



Vamos juntos!… pic.twitter.com/i60pKtjOLa — Cruzeiro (@Cruzeiro) January 24, 2024

Local: Neo Química Arena/São Paulo

Quando: 25/01

Horário: 15h30

Onde assistir: Globo/Sportv/CazéTV

Veja também

Superliga de Vôlei Recife Vôlei vence clássico Nordestino diante do Vôlei Natal por três sets a um