Inzaghi, o expert em mata-mata que dribla as críticas

Criticado quando a Inter de Milão afundava no Campeonato Italiano, o expert em mata-mata Simone Inzaghi ressurgiu em grande estilo com a equipe na final da Copa da Itália e a um passo da decisão da Liga dos Campeões da Europa.

No jogo de ida das semifinais da Champions, na semana passada, a Inter abriu 2 a 0 de vantagem sobre o grande rival, o Milan, e agora pode até perder por um gol de diferença nesta terça-feira (16) que estará na grande final de 10 de junho, em Istambul.

"Amanhã faremos um dos jogos mais importantes da história da Inter. Temos que jogar com nossas cabeças e corações para alcançar nosso sonho de estar na final. Apesar dos 2 a 0, o Milan é formidável e tem grandes jogadores", lembrou Inzaghi em entrevista nesta segunda-feira.

Depois de balançar no cargo, o técnico de 47 anos tem a chance terminar a temporada com três títulos, somando a conquista da Supercopa da Itália, justamente sobre o Milan (3 a 0).

Cada fase da Champions foi uma sobrevida para Inzaghi. Como em outubro: depois de quatro derrotas em oito jogos na Serie A, o time se recuperou em dois duelos contra o Barcelona (1 a 0 e 3 a 3) e avançou às oitavas de final com a segunda posição num grupo que também tinha o poderoso Bayern de Munique e o Viktoria Plzen, da República Tcheca.

Coleção de copas



Cansado dos rumores sobre sua demissão? "Estou acostumado, faz parte do trabalho", disse o treinador em abril. "Leio e acompanho pouco (a imprensa), mas sei de tudo", acrescentou em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Inzaghi prefere argumentar com seus seis títulos em seis anos como técnico, primeiro com a Lazio e depois com a Inter: quatro Supercopas da Itália (recordista ao lado de Fabio Capello e Marcello Lippi) e duas Copas da Itália.

Ele sabe que jamais irá agradar a todos: muitos consideram seu estilo de jogo limitado e outros que ele não extrai o melhor dos jogadores.

Mas seu sucesso em torneios de mata-mata o confirmam como um treinador de personalidade, que transforma a área técnica em um teatro, capaz de fazer sua equipe melhorar quando está contra as cordas.

Diante do Milan, a Inter tem a chance de chegar à sua primeira final de Champions desde o título de 2010, quando era comandada pelo português José Mourinho.

Se chegarem à decisão, os 'nerazzurri' serão os "azarões" contra o atual campeão, o Real Madrid, ou o badalado Manchester City de Pep Guardiola. Justamente a posição que mais motiva Inzaghi.

