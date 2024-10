Inzaghi prevê duelo acirrado entre Inter e Juventus: 'Eles têm a melhor defesa da Europa'

A- A+

Principais concorrentes do Napoli na briga pelo topo da tabela do Campeonato Italiano, Inter de Milão e Juventus protagonizam o principal jogo da nona rodada da competição, neste domingo, às 14h (horário de Brasília), no estádio San Siro.

Apesar de sua equipe jogar com o apoio da torcida e ocupar a vice-liderança na tabela, com 17 pontos, um a mais que o adversário, o técnico Simone Inzaghi descartou o favoritismo da Inter de Milão no confronto, após Thiago Motta, o treinador que estará no outro banco de reservas, apontar o anfitrião e o Napoli como principais candidatos ao título.

"Não gosto de falar sobre favoritismo. Neste ano, o campeonato será mais equilibrado do que o habitual. Muitas equipes gastaram muito para diminuir a diferença que havia sido criada", afirmou o treinador da Inter. "A Juventus mesmo é a melhor equipe da Europa em termos de gols sofridos, tem um excelente treinador, de quem gosto muito, e investiu muito. Vão continuar a ser protagonistas ao longo do ano", exemplificou Inzaghi.

O treinador destacou a importância do clássico, embora tenha minimizado os efeitos do resultado para a sequência do Italiano. "Estamos apenas na nona partida e claramente não é um confronto tão decisivo, mas vencer nos daria muita confiança. Para isso, precisamos fazer uma grande partida", disse. "Este será o meu décimo primeiro jogo contra a Juventus desde que cheguei aqui. O que mais me deu satisfação foi a vitória no campeonato passado, que nos deu o impulso para levar o título."

Inzaghi comemorou o bom momento de sua equipe, mas espera que seus atletas entrem ligados em campo. "Chegamos bem, com cinco vitórias consecutivas, mas sabemos que temos que melhorar", comentou. "É um jogo que significa muito para nós, para o clube e para os torcedores."

Veja também

Campeonato Alemão Leipzig vence Freiburg e dorme na liderança do Campeonato Alemão