A- A+

Futebol feminino Ipojuca estreia no Brasileirão Feminino A3, fora de casa, contra o UDA-AL Equipe pernambucana inicia sua trajetória inédita na competição nacional neste domingo (27), às 15h

Para ficar na história. O Ipojuca estreia no Brasileirão Feminino Série A3 neste domingo (27), às 15h, diante do UDA-AL, no estádio Rei Pelé, em Alagoas.

Ao lado do time alagoano, o Lobo-Guará integra o Grupo 7 da competição, que também conta com as equipes Mixto-PB e Guarani de Paripueira.

O Ipojuca conquistou a vaga na competição nacional após fazer uma boa campanha no Campeonato Pernambucano, chegando à final e sendo vice-campeão do torneio, atrás do Sport.

Nesta temporada, o Brasileirão conta com 32 times, divididos em oito grupos com quatro equipes cada. A primeira fase é disputada em jogos de ida e volta, e os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final.

No próximo domingo (4), a equipe pernambucana fará seu primeiro jogo em casa, quando recebe o Mixto-PB no estádio Antônio Dourado, às 15h.

Veja também