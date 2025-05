A- A+

Futebol feminino Ipojuca vence o Guarani-AL e se classifica às oitavas de final do Brasileirão Feminino A3 Equipe pernambucana saiu atrás no placar, mas venceu por 2x1 e segue viva na competição

Vitória histórica. O Ipojuca venceu o Guarani-AL de virada por 2x1 no Brasileirão Feminino A3 e se classificou às oitavas de final da competição. A partida foi realizada neste sábado (10), no estádio Antônio Dourado.

Com a vitória, o Lobo-Guará somou seis pontos e se classificou em segundo lugar no Grupo 7, atrás apenas do UDA-AL.

O jogo

No primeiro tempo, a equipe do Guarani saiu na frente com gol de Tainá. Ainda na etapa inicial, o time pernambucano teve a chance de diminuir o placar com uma cobrança de pênalti, mas Manuela acabou desperdiçando.

Na segunda etapa, Tamara brilhou e marcou dois gols para o Ipojuca, garantindo a vitória e a classificação para o Lobo-Guará. No primeiro, a jogadora recebeu na área e tocou na saída da goleira adversária. No segundo, em cobrança de pênalti, a atleta bateu com categoria para estufar as redes.

